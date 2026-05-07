이스라엘 군인, 이번엔 '성모상 능멸' 사진 논란

▲ 이스라엘 군인 성모상 능멸 사진

주민 대부분이 가톨릭 신자이며 이스라엘군이 점령 중인 레바논의 데벨 마을에서 이스라엘 군인이 성모상을 모욕하는 사진이 소셜미디어를 통해 퍼지면서 논란이 일고 있습니다.이 마을은 최근 이스라엘 군인들이 예수상을 훼손하고 공동 시설물을 파괴해 물의를 빚었던 곳입니다.사진에는 담배를 입에 문 이스라엘 군복 차림의 한 남성이 성모 마리아상을 오른팔로 껴안고 왼손으로는 불을 붙인 담배를 성모상의 입 부분에 가져다 대고 있습니다.성모 마리아가 마치 담배를 피우고 있는 것 같은 모습을 연출하려는 것처럼 보입니다.미국 CNN 방송은 현지 시간 6일 이 사진의 촬영 위치를 검증해본 결과 데벨의 한 건물임이 확인됐다고 설명했습니다.CNN은 사진의 정확한 촬영 날짜나 이 사진을 처음 게시한 계정을 확인하지는 못했지만, 이 사진의 배경에 찍힌 건물에 세워진 탱크들과 군용 차량들이 지난달 24일 자 위성사진에는 나오지만 이달 3일 자 위성사진에는 나오지 않는다고 전했습니다.이스라엘방위군(IDF)은 6일 CNN에 "몇 주 전" 촬영된 해당 사진을 검토 중이라며 "이번 사건을 매우 엄중하게 보고 있다"고 밝혔습니다.IDF는 입장문에서 "이번 사건에 대한 조사가 이뤄질 것이며, 그 결과에 따라 해당 군인에 대한 지휘 조치가 취해질 것"이라고 강조했습니다.또 "IDF는 모든 종교와 공동체의 성지 및 종교적 상징물을 존중한다"고 주장했습니다.데벨 마을에서는 지난달 19일 한 군인이 십자가에 달린 예수 그리스도상을 망치로 훼손하는 모습을 다른 군인 1명이 촬영한 뒤 이를 소셜미디어에 올리는 사건이 발생했습니다.당시 다른 동료 병사 6명은 훼손 행위와 촬영 모습을 지켜봤지만 이를 제지하거나 상부에 보고하지 않은 것으로 드러났습니다.이 사건으로 논란이 일자 이스라엘군은 훼손자와 촬영자 등 2명을 전투 보직 해임과 30일간 군 교도소 구금형에 처했습니다.며칠 후에는 이스라엘 병사들이 데벨 외곽에서 태양광 패널과 차량을 훼손하는 모습이 담긴 영상이 소셜미디어에 돌아 이스라엘군이 조사에 착수했습니다.이런 사건들이 알려진 후 IDF 총참모장인 에얄 자미르 중장은 구체적 사건에 대해선 언급하지 않은 채 "비윤리적 사건들"에 대해 주의를 주면서 "가치와 기준이 훼손되는 것은 작전상 위협만큼 위험할 수 있다"고 말했습니다.2014년 인구조사에 따르면 데벨 마을 주민 2천697명 가운데 가톨릭 신자(95.9%)를 포함한 그리스도교인 비중은 99.6%였습니다.그중 92.4%는 초대 교회 때부터 레바논에서 이어져 온 마론파 가톨릭 신자들입니다.(사진=소셜 미디어 캡처, 연합뉴스)