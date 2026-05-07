[자막뉴스] 유대교 말고 나머지 종교는 다 미개해?…이스라엘, 점령지 성모상 '유린' 터졌다

담배를 입에 문 이스라엘 군복 차림의 한 남성이 성모 마리아상을 오른팔로 껴안고 왼손으로는 불을 붙인 담배를 성모상의 입 부분에 가져다 대고 있습니다.



마치 성모 마리아가 담배를 피우고 있는 듯한 모습을 연출한 이 사진이 최근 소셜미디어에 급속도로 퍼지면서 논란이 커졌습니다.



미 CNN 방송은 현지시간 어제(6일) 이 사진의 촬영 위치를 검증해본 결과 레바논 데벨의 한 건물이라는 사실이 확인됐다고 보도했습니다.



주민 대부분이 가톨릭 신자인 데벨 마을은 현재 이스라엘군이 점령 중입니다.



최근 이스라엘 군인들이 예수상을 훼손하고 공동 시설물을 파괴해 물의를 빚었던 곳이기도 합니다.



CNN은 사진의 정확한 촬영 날짜나 이 사진을 처음 게시한 계정을 확인하지는 못했지만, 사진의 배경에 찍힌 건물 앞에 세워진 탱크들과 군용 차량들이 지난달 24일자 위성사진에는 나오지만 이달 3일자 위성사진에는 나오지 않는다고 전했습니다.



이 사진과 관련해 이스라엘방위군은 "이번 사건을 매우 엄중하게 보고 있다"며 "조사 결과에 따라 해당 군인에게 조치가 취해질 것"이라고 입장문을 냈습니다.



앞서 데벨 마을에서는 지난달 19일 이스라엘방위군 소속 한 군인이 십자가에 달린 예수 그리스도상을 망치로 훼손하는 모습을 다른 군인 1명이 촬영한 뒤 이를 소셜 미디어에 올리는 사건이 일어났습니다.



당시 다른 동료 병사 6명은 훼손 행위와 촬영 모습을 지켜봤지만 이를 제지하거나 상부에 보고하지 않은 것으로 드러났습니다.



이스라엘군은 이 사건에 가담한 군인 2명을 전투 보직에서 해임하고 30일간 군 교도소 구금형에 처했습니다.



이 사건 말고도 이스라엘 병사들이 데벨 외곽에서 태양광 패널과 차량을 훼손하는 모습이 담긴 영상이 소셜 미디어에 돌아 이스라엘군이 조사에 착수하기도 했습니다.



에얄 자미르 이스라엘방위군 총참모총장은 "가치와 기준이 훼손되는 것은 작전상 위협만큼 위험할 수 있다"면서 군에 비윤리적 사건들에 대한 주의를 줬다고 매체는 전했습니다.