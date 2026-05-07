뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

뉴진스 민지, 컴백 대열에 합류하나…어도어, 팬들 향한 손편지 공개

SBS 뉴스
작성 2026.05.07 15:06 조회수
뉴진스 민지, 컴백 대열에 합류하나…어도어, 팬들 향한 손편지 공개
그룹 뉴진스의 공식 SNS에 민지의 생일 콘텐츠가 공개되면서 팀 복귀 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

7일 뉴진스 공식 SNS 계정에는 "HAPPY MINJI DAY"라는 문구와 함께 민지의 생일을 축하하는 게시물이 게재됐다. 공개된 사진에는 민지로 추정되는 인물이 직접 쿠키 반죽을 만들고 포장하는 과정이 담겼다.

해당 쿠키는 최근 민지의 생일을 기념해 팬들이 준비한 생일 카페에서 팬들에게 전달된 선물과 동일한 것으로 알려졌다. 민지는 당시 직접 생일 카페를 방문해 쿠키와 네 컷 사진, 손편지를 남긴 것으로 전해졌다.

손편지에서 민지는 "버니즈 정말 오랜만이야. 다들 잘 지냈나?"라며 "버니즈에게 하고 싶은 말이 정말 많지만 분명 기회가 올 거니까 항상 아프지 말고 건강하게, 행복하게 지내줘"라고 적었다.

가요계 안팎에서는 이를 두고 민지의 복귀 가능성을 암시하는 긍정적 신호라는 해석도 나오고 있다. 최근 해린, 혜인, 하니가 덴마크 코펜하겐에서 포착되며 컴백설에도 힘이 실린 가운데, 이후 민지 콘텐츠까지 공개되면서 팀 활동 재정비 수순에 들어간 것 아니냐는 관측이 이어지고 있다.

사진=백승철 기자

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지