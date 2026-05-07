한덕수 오늘 2심 선고…특검, 징역 23년 구형

<앵커>



내란 중요임무 종사 등의 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받았던 한덕수 전 총리가 오늘(7일) 항소심 선고를 받습니다. 이제 몇 분 뒤면 재판이 시작되는데, 먼저 서울 고등법원을 연결해서 분위기를 알아보겠습니다.



신용일 기자 오늘 재판은 어떻게 진행이 되나요?



<기자>



네, 서울고법은 잠시 뒤 오전 10시부터 내란 중요임무 종사 혐의 등으로 구속 수감 중인 한덕수 전 총리에 대한 항소심 선고 공판을 진행합니다.



지난 1월 1심에서 징역 23년이 선고된 지 약 100일 만이고요.



한 전 총리의 핵심 혐의인 내란 중요임무 종사 혐의를 비롯해 사후 계엄 선포문 작성과 폐기 혐의에 대해 1심 재판부는 유죄로 판단했습니다.



또 윤석열 전 대통령 탄핵 심판 과정에서 '계엄 문건을 본 적 없다'며 허위 증언한 혐의에 대해서도 역시 유죄를 선고했습니다.



당초 내란특검팀은 한 전 총리에게 징역 15년을 구형했고, 1심 재판부는 이보다 높은 징역 23년을 선고했습니다.



<앵커>



특검이 이번에는 징역 23년을 구형한 상태죠?



<기자>



그렇습니다. 특검팀은 지난달 열린 2심 결심공판에서 1심 형량을 유지해 달라고 재판부에 요청했습니다.



당초 구형량보다도 높았던 1심 재판부의 선고형이 한 전 총리의 죄책과 죄질에 부합한다고 본 건데요.



반면, 한 전 총리는 내란에 가담하지 않았다며 줄곧 혐의를 부인하고 있습니다.



한 전 총리는 지난 공판 최후진술에서도 "윤석열 전 대통령의 비상계엄 결심을 돌려세우는데 실패한 거라면서 국민과 역사 앞에 무한한 책임감을 느끼며 매 순간 자책하는 나날을 보내고 있다." 이렇게 말했습니다.



재판부가 오늘 선고 공판의 생중계를 허용하면서 모든 재판 과정은 SBS를 통해 실시간으로 볼 수 있습니다.



(현장진행 : 편찬형, 영상취재 : 양현철, 영상편집 : 신세은)