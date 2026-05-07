안성재, '와인 바꿔치기' 논란 결국 직접 사과…"소믈리에 실수·거짓 해명"

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셰프 안성재가 자신이 운영하는 파인다이닝 레스토랑 와인 서비스 논란과 관련해 직접 사과문을 발표했다.안성재는 지난 6일 자신의 SNS를 통해 "최근 저의 업장인 모수에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다."며 "특히 이번 일로 인해 큰 실망을 느끼셨을 고객분들께 깊이 사죄드린다."고 밝혔다.그는 CCTV와 직원 동선을 확인한 결과, 담당 소믈리에가 2000년 빈티지 대신 2005년 빈티지를 실수로 제공했고 설명 역시 잘못 이뤄졌다고 인정했다. 이후 직원이 실수를 인지했지만 즉시 고객에게 설명하지 못했고, 사진 요청을 받자 당황한 나머지 실제 제공된 와인과 다른 2000년 빈티지 병을 가져다주는 부적절한 대응을 했다고 밝혔다.안성재는 특히 "1층 손님의 병째 주문 와인을 가져왔다"는 기존 설명 역시 사실이 아니었다고 바로잡았다. 그는 "소믈리에가 당황한 나머지 즉흥적으로 사실과 다른 설명을 했다. 2000년과 2005년 빈티지 병은 당시 2층 백사이드 와인 공간에 함께 보관돼 있었다."면서 "해당 소믈리에에 대해서는 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 했고, 앞으로 고객 와인을 담당하는 소믈리에 포지션에서 배제 조치했다."고 밝혔다.마지막으로 안성재는 "모수에 대한 무한 책임을 지는 오너 셰프로서 앞으로 이런 일이 재발하지 않도록 철저히 관리하겠다."고 덧붙였다.이번 논란은 지난달 21일 한 와인 커뮤니티에 올라온 폭로 글에서 시작됐다. 작성자는 지난 4월 18일 모수 서울에서 와인 페어링 서비스를 받던 중, 메뉴판에 기재된 '샤또 레오빌 바르통 2000년 빈티지' 대신 가격이 약 10만 원 저렴한 2005년 빈티지가 제공됐다고 주장했다. 이후 문제를 제기하는 과정에서 소믈리에의 설명이 번복됐고, 적절한 사과도 없었다고 지적했다.논란 직후 모수 서울 측은 "정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드렸다."며 업장 명의의 사과문을 냈지만, 소비자들 사이에서는 "단순 실수인지, 고의인지 명확한 설명이 없다", "재발 방지 대책이 부족하다"는 비판이 이어졌다. 이후 와인 전문 유튜버 '와인킹'이 해당 사안을 두고 "단순 실수가 아니라 와인 사기(Wine Fraud)에 해당할 수 있다"고 공개 비판하면서 논란은 더욱 확산됐다.한편 안성재는 넷플릭스 예능 '흑백요리사'를 통해 대중적 인지도를 크게 높였으며, 그가 운영하는 '모수 서울' 역시 국내 대표 파인 다이닝 레스토랑으로 주목받아왔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)