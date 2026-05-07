산업장관 "첫 대미투자, 6월 이후…새 관세 15% 안 넘게 노력"

▲ 김정관 산업통상부 장관이 6일(현지시간) 미국 덜레스 국제공항에서 기자들의 질문에 답하고 있다.

미국을 방문한 김정관 산업통상부 장관은 한미 무역 합의에 따른 한국의 첫 대미투자 발표를 오는 6월 이후로 전망했습니다.김 장관은 현지 시간 6일 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 만나 '1호 대미 투자' 발표 시기에 대한 질문에 "구체적인 프로젝트 같은 경우 법(대미투자특별법)이 6월 이후 시행되기 때문에, 법 시행 이후 이야기할 수 있을 것"이라고 답했습니다.지난 3월 12일 국회를 통과한 대미투자특별법(한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법)은 다음 달 18일 시행됩니다.김 장관은 미 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트가 1호 투자로 검토되느냐는 질문에는 "(검토 대상에) 있었던 건 사실"이라면서도 1호가 될지 "아직 말할 수 있는 단계는 아니다"라고 답했습니다.김 장관은 '일본보다 대미 투자 이행이 늦어지는 것 아니냐'는 질문에는 "지금 절차들이 실무진 간 긴밀히 협의 중이어서 투자가 지연되고 있다고 생각하지는 않는다"고 말했습니다.다만 "우리가 시작 자체가 일본보다 늦은 부분이 있다"고 덧붙였습니다.김 장관은 미 무역대표부(USTR)가 한국과 일본 등을 상대로 진행 중인 무역법 301조 조사와 관련해선 그 목적이 "(위법 판결이 내려진 상호관세) 15%를 다시 복원하는 것으로 이해한다"며 조사 결과에 따른 미국 측 조치가 "그 범위 내에 있도록 최대한 노력하겠다"고 밝혔습니다.김 장관은 캐나다 오타와를 방문해 멜라니 졸리 산업부 장관과 팀 호지슨 에너지·천연자원부 장관을 만나 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 캐나다 정부의 관심과 지지를 요청한 뒤 워싱턴으로 이동했습니다.워싱턴에서는 하워드 러트닉 상무부 장관 등 트럼프 행정부의 주요 정부 인사들과 한미 전략적 투자 예비협의를 진행하고, 대미 투자와 통상 현안을 두고 연방의회 인사들과 접촉할 예정입니다.(사진=연합뉴스)