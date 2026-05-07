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산업장관 "첫 대미투자, 6월 이후…새 관세 15% 안 넘게 노력"

곽상은 기자
작성 2026.05.07 08:43 조회수
산업장관 "첫 대미투자, 6월 이후…새 관세 15% 안 넘게 노력"
▲ 김정관 산업통상부 장관이 6일(현지시간) 미국 덜레스 국제공항에서 기자들의 질문에 답하고 있다.

미국을 방문한 김정관 산업통상부 장관은 한미 무역 합의에 따른 한국의 첫 대미투자 발표를 오는 6월 이후로 전망했습니다.

김 장관은 현지 시간 6일 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 만나 '1호 대미 투자' 발표 시기에 대한 질문에 "구체적인 프로젝트 같은 경우 법(대미투자특별법)이 6월 이후 시행되기 때문에, 법 시행 이후 이야기할 수 있을 것"이라고 답했습니다.

지난 3월 12일 국회를 통과한 대미투자특별법(한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법)은 다음 달 18일 시행됩니다.

김 장관은 미 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트가 1호 투자로 검토되느냐는 질문에는 "(검토 대상에) 있었던 건 사실"이라면서도 1호가 될지 "아직 말할 수 있는 단계는 아니다"라고 답했습니다.

김 장관은 '일본보다 대미 투자 이행이 늦어지는 것 아니냐'는 질문에는 "지금 절차들이 실무진 간 긴밀히 협의 중이어서 투자가 지연되고 있다고 생각하지는 않는다"고 말했습니다.

다만 "우리가 시작 자체가 일본보다 늦은 부분이 있다"고 덧붙였습니다.

김 장관은 미 무역대표부(USTR)가 한국과 일본 등을 상대로 진행 중인 무역법 301조 조사와 관련해선 그 목적이 "(위법 판결이 내려진 상호관세) 15%를 다시 복원하는 것으로 이해한다"며 조사 결과에 따른 미국 측 조치가 "그 범위 내에 있도록 최대한 노력하겠다"고 밝혔습니다.

김 장관은 캐나다 오타와를 방문해 멜라니 졸리 산업부 장관과 팀 호지슨 에너지·천연자원부 장관을 만나 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 캐나다 정부의 관심과 지지를 요청한 뒤 워싱턴으로 이동했습니다.

워싱턴에서는 하워드 러트닉 상무부 장관 등 트럼프 행정부의 주요 정부 인사들과 한미 전략적 투자 예비협의를 진행하고, 대미 투자와 통상 현안을 두고 연방의회 인사들과 접촉할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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