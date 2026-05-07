"어차피 죽을 거" 몸에 흉기 2개…이틀 전부터 배회

▲ 5일 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 살인 혐의 등을 받는 20대 피의자 장 모 씨를 경찰이 긴급체포하고 있다.

광주 도심에서 일면식 없는 고등학생들에게 흉기를 휘두른 24살 장 모 씨가 "어차피 죽을 거 누군가 데리고 가려 했다"고 진술했습니다.광주경찰청은 살인 및 살인미수 혐의로 체포된 장 씨가 사흘째 이어진 경찰 조사에서 불특정 행인을 범행 대상으로 삼았다고 자백했다고 밝혔습니다.장 씨는 범행 이틀 전부터 흉기 2점을 소지한 채 거리를 배회한 것으로 조사됐습니다.범행에 사용된 흉기는 모두 주방용 칼로, 1점은 범행에 쓰였고 나머지 1점은 포장이 뜯기지 않은 상태였습니다.첫 번째 피해자는 늦은 밤까지 공부하고 홀로 귀가하던 17살 여고생이었습니다.장 씨는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 주거지 근처를 배회하다가 마주친 여고생을 살해했습니다.국립과학수사연구원 부검 결과, 피해자의 사인은 경부 자창이라는 1차 소견이 나왔습니다.이어 비명 소리를 듣고 도움을 주려던 고등학교 2학년 남학생에게도 흉기를 휘둘러 상처를 입혔습니다.현재 남학생은 생명에 지장이 없는 상태입니다.장 씨는 유사 사건 모방 여부에 대해서는 별다른 진술을 하지 않았습니다.대신 "사는 게 재미가 없었다. 자살을 고민하던 중 범행을 결심했다"는 주장을 반복하고 있는 것으로 전해졌습니다.경찰은 정확한 범행 동기를 파악하기 위해 장 씨의 휴대전화 디지털 포렌식을 의뢰했으며, 사이코패스 진단 검사도 진행할 계획입니다.장 씨에 대한 구속 전 피의자 심문은 오늘 오전 11시 광주지방법원에서 열립니다.경찰은 구속 여부가 결정되는 대로 신상 공개 심의위원회를 개최할 예정입니다.(사진=연합뉴스)