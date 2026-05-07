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[에디터픽] "가라 아틀라스!" 001로 쓴 자신감..이제 진짜 실전으로 출격?

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작성 2026.05.07 08:43 수정 2026.05.07 08:44 조회수
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보스턴다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스가 순식간에 물구나무를 섭니다.

90KG으로 알려진 로봇 몸체를 두 손 만으로 지탱하면서 L자 버티기, V자 버티기 같은 고난도 기계체조 동작도 흔들림 없이 해냅니다.

상반신과 팔 관절, 몸통 중심부를 동시에 제어해야 가능한 고난도 기술로, 무거운 부품을 나르거나 불안정한 자세에서도 작업할 수 있는 역량을 보여줬다는 게 현대차의 설명입니다.

영상 속 아틀라스의 몸통엔 001이라는 일련번호가 새겨져 있습니다.

2028년 미국 제조 공장에 투입될 첫 번째 양산형 모델이라는 뜻으로, 지난 1월 CES에서 공중제비를 선보인 연구용 시제품과는 다릅니다.

공장 배치가 임박한 양산형 모델이 움직이는 모습을 공개한 건 이번이 처음입니다.

[한재권/한양대 로봇공학과 교수 : 결국에는 양산형 버전을 값싸게 만들어도 '이 정도의 힘이 나올 수 있으니 이제 일을 할 준비가 차근차근 진행되고 있습니다'라는 것으로…. ]

현대차는 미국 조지아주 공장에서 양산형 모델의 공정별 검증을 진행합니다.

SBS가 만난 보스턴다이내믹스 임원은 공장 투입까지 충분한 검증과 데이터 축적이 필요하다고 말했습니다.

[페데리코 비센티니/보스턴다이내믹스 안전·품질 총괄 (지난 2월) : 공장 환경 안에서 직접 운용해 보며 경험과 데이터를 쌓는 과정, 그리고 그 데이터를 받아들여 실제 적용할 준비가 함께 필요합니다. ]

현대차 노사는 오늘(6일) 임금협상을 위한 상견례를 열었는데, 노조 요구안에 임금 인상 폭뿐 아니라 인공지능 관련 고용 및 노동조건 보장 안건이 포함돼 휴머노이드 도입이 올해 협상의 주요 쟁점이 될 가능성이 커졌습니다.

"90kg 맞아?" 유연하게 '쑥'…몸통 001에 담긴 자신감 (2026.05.06 8뉴스)

(취재 : 홍영재, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 권민영, 제작 : 디지털뉴스부)
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