'홍명보호 상대' 멕시코, '국내파 조기 소집' 불응시 '명단 제외'

▲ 기자회견 하는 하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독(오른쪽).

홍명보호의 2026 북중미 월드컵 상대인 공동 개최국 멕시코가 자국 리그 소속 선수들을 조기에 소집해 훈련하려다 구단과 갈등을 빚자 '월드컵 대표팀 명단 제외'라는 경고까지 하고 나섰습니다.ESPN 보도에 따르면 멕시코축구협회는 현지시간 6일 밤 시작되는 훈련 캠프에 늦게 합류하는 멕시코 프로리그(리가 MX) 소속 선수들은 북중미 월드컵 대표팀 최종 명단에서 제외하겠다고 밝혔습니다.멕시코는 리가 MX 소속의 정예 선수 12명을 먼저 불러 모아 월드컵 준비에 들어갈 예정입니다.멕시코협회는 지난달 29일 하비에르 아기레 대표팀 감독이 선발한 12명의 명단을 발표하면서 "이들은 합의에 따라 북중미 월드컵 대표팀 최종 명단에 들 가능성이 있는 선수들"이라고 설명했습니다.아울러 이번 훈련 캠프는 리가 MX 구단들의 협조로 약 5주 반 동안 진행될 예정이라고도 덧붙였습니다.하지만 12명 안에 포함된 톨루카 소속의 수비수 헤수스 가야르도와 공격수 알렉시스 베가가 7일 오전 열릴 미국 로스앤젤레스FC(LA FC)와의 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전 홈 경기를 앞두고 소속팀 훈련에 참여한 모습이 포착되면서 제때 대표팀 소집에 응할 수 있을 의문이 제기됐습니다.또한 5명이나 대표팀 명단에 든 CD 과달라하라(치바스)의 구단주인 아마우리 베르가라는 소셜미디어(SNS)를 통해 이들에게 소속팀으로 복귀해 10일 열릴 리가 MX 플레이오프 8강 2차전에 나서 줄 것을 요청했습니다.과달라하라는 티그레스 UANL과의 1차전에서 3대 1로 져 2차전 승리가 절실한 상황입니다.베르가라 구단주는 "합의는 모든 당사자가 존중할 때만 유효하다"며 "우리 선수들이 내일 구단 훈련 시설로 소집하도록 하라고 구단 관계자들에게 지시했다"고 말했습니다.상황이 이렇게 흐르자 멕시코협회는 성명을 내고 "모든 선수는 멕시코시티의 대표팀 훈련 센터에 합류해야 한다"며 "코치진의 지시에 따라 훈련 캠프에 참가하지 않는 선수는 월드컵에서 제외될 것"이라고 구단에 경고한 것입니다.아기레 감독도 기자회견에서 "성명에 아주 명확하게 나와 있다. 훈련 캠프에 불참하는 사람은 월드컵에서 제외될 것"이라면서 "이 문제에 대해서는 양보할 수 없다. 이미 오래전에 제출해 승인받은 협력 프로젝트"라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)