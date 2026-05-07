김혜성 3루타 포함 '멀티 히트'…이정후·송성문은 무안타

▲ 김혜성

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메이저리그 LA 다저스의 김혜성이 시즌 1호 3루타를 포함해 7번째로 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)를 쳤습니다.김혜성은 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 원정 경기에 8번 타자 유격수로 출전해 5타수 2안타를 치고 한 번 홈을 밟았습니다.김혜성의 시즌 타율은 3할 1푼 4리로 올랐고 다저스는 12대 2로 대승했습니다.2회 우익수 뜬공, 4회 삼진으로 물러난 김혜성은 9대 1로 크게 앞선 5회 원아웃 1루에서 깨끗한 중전 안타를 날렸습니다.10대 1로 승리를 예약한 7회에는 선두 타자로 나와 좌익수 키를 넘겨 구장 가장 깊숙한 곳에 타구를 떨어뜨려 시즌 1호 3루타를 터뜨렸습니다.김혜성은 곧바로 알렉스 프릴랜드의 적시타에 득점했습니다.9회에는 유격수 뜬공으로 잡혔습니다.다저스의 6번 타자 중견수 안디 파헤스는 3회 3점포, 5회 투런포, 9회 솔로포 홈런 3방으로 6타점을 올리며 대폭발했습니다.또 다저스 1번 지명 타자 오타니 쇼헤이도 최근 5경기 17타수 무안타의 깊은 침묵에서 벗어나 4타수 2안타를 때렸습니다.샌프란시스코의 이정후와 샌디에이고의 송성문은 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 맞대결에서 나란히 무안타에 머물렀습니다.2번 타자 중견수 이정후는 4타수 무안타, 9번 타자 유격수 송성문은 2타수 무안타로 경기를 마쳤습니다.송성문은 삼진과 뜬공을 기록하고 1대 1로 맞선 7회 투아웃 2, 3루에서 대타로 교체됐습니다.대타 타이 프랜스가 2타점 싹쓸이 3루타를 날려 승기를 잡은 샌디에이고는 8회 2점을 보태 5대 1로 승리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)