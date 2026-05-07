성탄 선물 배달 중 어린이 살해한 미국 남성에 사형 선고

▲ 아동 살해 혐의로 사형을 선고받은 태너 린 호너

미국 텍사스주(州)에서 크리스마스 선물 배달 중 7세 여아를 납치·살해한 혐의로 기소된 남성이 사형을 선고받았습니다.미국 CNN과 CBS뉴스 등은 5일(현지시간) 텍사스 태런트 카운티 지방법원 재판부가 여아 납치·살해 혐의 용의자인 태너 린 호너에게 사형을 선고했다고 보도했습니다.호너는 지난 2022년 11월 30일 텍사스 포트워스 인근 마을 파라다이스의 한 가정집에서 7세 여아 아테나 스트랜드를 납치·살해한 혐의를 모두 인정했습니다.이 마을은 인구 500명 규모의 작은 거주지로, 당시 호너는 물류업체 페덱스 기사로 일하며 아테네 가족이 주문한 크리스마스 선물인 바비 인형 세트를 배달하러 이 집을 찾았던 것으로 알려졌습니다.당초 호너는 아테네를 차로 쳤고, 패닉에 빠져 살인에 이르게 됐다고 진술했지만, 수사 결과 차량에서 호너가 먼저 말을 걸고 위협하는 영상 및 음성이 확인돼 사실이 아니라는 것이 드러났습니다.아테네의 시신은 자택에서 12마일(약 19㎞) 떨어진 강가에서 발견됐으며, 검시 결과 사인은 질식 및 둔기 외상으로 확인됐습니다.호너의 변호인은 그가 자폐증과 정신질환을 앓고 있다는 점을 들어 무기징역을 선고해 달라고 했지만, 받아들여지지 않았습니다.USA투데이에 따르면 텍사스는 미국의 50개 주 가운데 2번째로 사형 집행률이 높은 주로, 현재 사형 집행이 예정된 범죄자는 총 165명입니다.(사진=AP, 연합뉴스)