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돌연 택시 기사에 '퍽퍽'…연이은 무차별 폭행

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작성 2026.05.07 07:51 조회수
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<앵커>

부산 사상구에서 택시 기사가 승객에게 폭행을 당하는 일이 있었습니다. 최근 들어 부산에서 택시 기사를 폭행하는 사건들이 많이 일어난다고 합니다.

KNN 김민성 기자입니다.

<기자>

부산 사상구의 한 택시 안, 술에 취한 승객이 갑자기 택시 기사의 얼굴을 때리기 시작합니다.

[야이 XX아. XXX야.]

택시 기사가 차 밖으로 나가자, 이 남성은 창문을 향해 발길질을 이어갑니다.

[택시 기사 : 눈을 맞으니까 눈이 침침하고 머리도 띵하고 안 좋아서 일도 못 하고 있습니다. ]

돈이 없다는 승객에게 파출소에 가자고 말했다가 무차별 폭행을 당했습니다.

지난달 부산 동구의 한 도로.

택시가 앞서가던 자전거를 향해 경적을 울립니다.

그러자 곧바로 욕설을 내뱉는 남성.

[야 이 XXX야.]

이어 운전석 쪽으로 다가오더니 곧바로 여성 택시 기사를 주먹으로 때리기 시작합니다.

[뭐 때문에 경적을 울리는데?]

택시 기사가 2km가량 남성을 뒤쫓아 봤지만 결국 달아났습니다.

사건 현장입니다.

이렇게 전방 신호등이 빨간불로 바뀌어 택시가 잠시 멈춰선 사이, 남성은 기사를 폭행하고 그대로 달아났습니다.

폭행을 당한 기사는 큰 충격을 받고 정신과 치료까지 받고 있습니다.

[택시 기사 : 그다음부터는 제가 잠을 못 자는 거예요. 일하러 며칠 나갔다가 못 하고 한 4시간 하고 다시 집으로 들어왔거든요.]

경찰은 자전거를 탄 남성을 추적하고 있지만 아직 검거조차 못 하고 있습니다.

폭행을 당한 기사들은 트라우마로 인해 야간 운행도 꺼려합니다.

택시 기사들은 실제 법원에서 형량이 낮아지는 경우가 많다며 경찰의 적극적인 수사와 함께, 처벌이 강화돼야 한다고 입을 모으고 있습니다.

(영상취재 : 박은성 KNN, 영상편집 : 김민지 KNN)

KNN 김민성
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