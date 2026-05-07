PSG, 뮌헨 꺾고 2년 연속 챔스 결승행…김민재 교체·이강인 결장

▲ 현지시간 5일 챔피언스리그 준결승 2차전 경기 후 PSG 선수들이 축하하고 있다.

프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 독일 강호 바이에른 뮌헨을 누르고 2년 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승에 올라 대회 2연패 꿈을 이어갔습니다.루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그 준결승 2차전 원정 경기에서 뮌헨과 1대 1로 비겼습니다.대회 준결승 사상 최다인 9골이나 터진 지난달 29일 1차전 홈 경기에서 5대 4로 이겼던 PSG는 이로써 합산 점수에서 6대 5로 뮌헨에 앞서 결승행 티켓을 손에 넣었습니다.PSG는 지난 시즌에 구단 역사상 처음으로 UCL 정상에 오른 '디펜딩 챔피언'입니다.이제 PSG는 아틀레티코 마드리드(스페인)를 제압하고 20년 만에 결승에 진출한 아스날(잉글랜드)과 오는 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 우승을 놓고 마지막 한판 대결을 벌입니다.반면, 2019-2020시즌 이후 6년 만이자 통산 7번째 우승에 도전했던 뮌헨은 PSG의 벽을 넘지 못하고 대회를 마감했습니다.준결승 1차전에서 벤치만 지켰던 파리 이강인과 뮌헨 김민재는 이날도 교체 선수 명단에 포함됐습니다.다만, 김민재는 후반 23분 교체 투입됐으나 이강인은 또 출전 기회를 얻지 못해 이날도 '코리안 더비'는 이뤄지지 않았습니다.1차전에서 2골 1도움을 올렸던 우스만 뎀벨레가 이날도 PSG의 기선 제압에 앞장섰습니다.PSG는 킥오프 휘슬이 울린 지 3분 만에 뎀벨레의 골로 뮌헨 팬들을 침묵에 빠뜨렸습니다.왼쪽 측면에서 파비안 루이스의 침투 패스를 이어받은 흐비차 크바라츠헬리아가 페널티지역 안 왼쪽까지 몰고 간 뒤 중앙으로 내준 공을 뎀벨레가 왼발 논스톱 슛으로 뮌헨 골문에 꽂았습니다.PSG는 전반 33분 비티냐의 프리킥에 이은 주앙 네베스의 헤딩슛이 골키퍼 마누엘 노이어의 선방에 막혀 추가 득점에는 실패했으나 뮌헨의 공세를 잘 막아내며 리드를 이어갔습니다.합산 점수에서 두 골 차로 뒤처지게 된 뮌헨은 전반 44분 자말 무시알라의 왼발슛이 골키퍼 마트베이 사포노프에게 막히는 등 좀처럼 PSG 골문을 열지 못했습니다.후반 들어서도 뮌헨이 점유율을 높여가며 만회를 위해 애썼으나 PSG의 단단한 수비벽을 뚫기에는 역부족이었습니다.오히려 PSG의 데지레 두에와 크바라츠헬리아의 슈팅을 노이어가 막아내 추가 실점 위기를 넘겼습니다.후반 19분에도 두에가 페널티지역 안 오른쪽에서 오른발로 슈팅한 공을 노이어가 가까스로 쳐냈습니다.뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 후반 23분 중앙수비수 요나탄 타와 오른쪽 풀백 요시프 스타니시치를 빼고 김민재와 알폰소 데이비스를 투입해 답답한 경기 흐름을 바꿔보려 했습니다.김민재는 후반 34분 문전으로 쇄도하던 크바라츠헿리아와 경합하며 공을 걷어내 슈팅 기회를 차단하는 등 제 몫을 했습니다.뮌헨은 후반 40분 중앙수비수 다요 우파메카노까지 미드필더 레나르트 카를로 바꿔 공격 숫자를 늘렸습니다.결국 추가시간이 흐르던 후반 49분 데이비스의 패스를 받은 해리 케인이 골문 앞에서 왼발 슛으로 골망을 흔들어 동점을 만들었으나 끝내 1차전 패배를 극복하지는 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)