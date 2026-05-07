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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.05.07 06:08 조회수
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1. 종전 MOU 근접…"방중 전 합의 가능" VS " 검토 중"

미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서 체결에 근접했다는 보도가 나왔습니다. 트럼프 미국 대통령은 다음 주 목요일 미중 정상회담 전에 합의가 도출될 수도 있다고 밝혔지만 이란은 여전히 검토 중이란 입장입니다.

2. '폭발' 나무호 이르면 오늘 두바이 도착…조사 착수

정부는 호르무즈 해협에서 폭발한 나무호가 외부 공격을 받은 정황은 아직 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 나무호는 이르면 오늘(7일) 오전 두바이항에 들어와 정밀 조사를 시작합니다.

3. 사상 첫 7,000 돌파…반도체가 이끈 초고속 랠리

코스피가 사상 처음으로 7천 선을 돌파해 7천400 포인트에 육박했습니다. 밤사이 미국 나스닥 지수는 2% 넘게, S&P 500 지수는 1.5% 가까이 오르면서 둘 다 역대 최고치를 기록했습니다.

4. '내란 중요임무' 한덕수 오늘 2심 선고…1심 징역 23년

내란 중요임무 종사 혐의 등으로 1심에서 징역 23년 형을 받은 한덕수 전 총리가 오늘 2심 선고를 받습니다. 특검은 1심 형량 그대로 선고해 달라고 요청한 상태입니다.
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