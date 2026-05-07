서울·대구 후보 지지율, 정당 지지율보다 격차 적어 [여론조사]

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울 · 대구

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 서울·대구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 서울 800명·대구 801명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 서울 10.7%·대구12.6%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>6월 지방선거를 앞두고 SBS가 서울과 대구에서 여론 조사를 실시했더니 민주당과 국민의힘, 양당에 대한 지지율 격차보다 양당 후보들 사이의 지지율 격차가 더 작았습니다. 당은 열세에 있어도 후보 개인의 경쟁력으로 만회하는 전략이 통할 수 있단 겁니다.박찬범 기자입니다.<기자>서울 유권자 800명에게 어느 정당을 지지하는지 물었습니다.민주당 43%, 국민의힘 27%, 조국혁신당 3%, 진보당 2%, 개혁신당 4%로 조사됐습니다.서울에서 민주당과 국민의힘의 지지율 격차는 16%p로 오차 범위를 벗어났습니다.지난 4일 SBS 여론조사에 따르면, 서울시장 후보 지지도는 민주당 정원오 41%, 국민의힘 오세훈 34%로 지지율 격차는 오차 범위 밖인 7.6%p로 나타났습니다.후보와 소속 정당 지지율을 보면 정 후보는 엇비슷한 반면, 오 후보는 차이가 더 큽니다.대구 유권자 801명에게도 어느 정당을 지지하는지 물었습니다.민주당 30%, 국민의힘 46%, 조국혁신당 1%, 진보당 1%, 개혁신당 3%로 조사됐습니다.대구에선 서울과 반대로 국민의힘 지지율이 민주당보다 오차 범위 밖에서 16%p 높았는데, 그제 SBS 여론조사의 대구시장 후보 지지도는 민주당 김부겸 41%, 국민의힘 추경호 36%로 오차 범위 안에 있었습니다.두 후보의 본인과 소속 정당 지지율은 엇갈리는 모양새를 보이고 있습니다.후보와 소속 정당의 지지율이 적잖은 차이를 보이는 셈인데, 진영 결집 여부나 인물 경쟁력 등이 향후 변수가 될 거란 분석입니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해서 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접 조사로 응답을 얻었습니다.응답률은 서울 10.7%, 대구 12.6%였고, 표본 오차는 두 지역 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.(영상편집 : 소지혜, 디자인 : 박태영)