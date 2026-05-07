'내란중요임무' 오늘 2심 선고…특검, 징역 23년 구형

<앵커>



내란 중요임무 종사 혐의 등으로 1심에서 징역 23년 형을 받은 한덕수 전 총리가 오늘(7일) 항소심 선고를 받습니다. 특검은 1심 형량 그대로 선고해달라고 요청한 상태인데, 오늘 재판은 저희가 실시간으로 생중계해드릴 예정입니다.



신용일 기자입니다.



<기자>



서울고법은 오늘 오전 10시부터 내란 중요임무 종사 혐의 등으로 구속 수감 중인 한덕수 전 총리에 대한 항소심 선고 공판을 진행합니다.



지난 1월 1심에서 징역 23년이 선고된 지 약 100일 만입니다.



앞서 1심 재판부는 한 전 총리의 핵심 혐의인 내란중요임무종사 혐의를 비롯해 사후 계엄 선포문 작성과 폐기 혐의에 대해 유죄로 판단했습니다.



또 윤석열 전 대통령 탄핵 심판 과정에서 '계엄 문건을 본 적 없다'며 허위 증언한 혐의에 대해서도 역시 유죄를 선고했습니다.



당초 내란특검팀은 한 전 총리에게 징역 15년을 구형했고, 1심 재판부는 이보다 높은 징역 23년을 선고했는데, 특검팀은 지난달 열린 2심 결심공판에서 이 형량을 유지해달라고 재판부에 요청했습니다.



[장우성/내란특검보 (지난 4월 7일 결심공판) : 징역 23년이라는 원심의 선고형은 피고인의 죄책과 죄질에 부합하는 형이라 할 것입니다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고하여 주시기 바랍니다.]



반면, 한 전 총리는 내란에 가담하지 않았다며 줄곧 혐의를 부인하고 있습니다.



[한덕수/전 국무총리 (지난 4월 7일 결심공판) : 결과적으로 저는 윤석열 전 대통령을 설득하는데 실패했고, 비상계엄 선포 회의를 막지 못했습니다. 우리 국민과 역사 앞에 무한한 책임감을 느끼면서 매 순간 자책하는 나날을 보내고 있습니다.]



재판부가 오늘 선고 공판의 생중계를 허용하면서 TV나 유튜브 등을 통해 재판 과정을 실시간으로 볼 수 있습니다.



[영상취재 : 양현철, 영상편집 : 박춘배]