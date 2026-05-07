'24시간 뉴스 채널' CNN 설립자 테드 터너 별세…향년 87세

▲ 테드 터너

세계 최초 24시간 뉴스 전문 케이블 네트워크 CNN을 세운 미디어 사업가 테드 터너가 별세했습니다.향년 87세입니다.CNN은 6일(현지시간) 미디어 사업가 테드 터너가 이날 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다고 보도했습니다.그는 2018년 치매를 앓기 시작했으며 지난해 폐렴으로 인해 치료받은 것으로 알려졌습니다.터너는 오하이오주(州) 신시내티에서 태어났으며 24세의 젊은 나이에 아버지의 대형 옥외광고 회사 '터너 아웃도어 애드버타이징'을 물려받으며 미디어 업계에 발을 디뎠습니다.이후 라디오 방송국을 사들였고 1970년에는 애틀랜타 텔레비전방송국인 채널 17을 인수하면서 미디어 사업을 확장했습니다.초창기에는 오래된 시트콤과 영화를 방영했으며, 이후 야구팀 애틀랜타 브레이브스의 경기 중계권을 사들여 시청자를 모았습니다.터너는 이때의 성공을 기반으로 TV 사업에 대한 관심을 키웠고 1976년 채널17을 위성 방송으로 만들면서 전국 케이블 가입자로 접점을 늘렸습니다.케이블 TV 가운데서는 최초의 슈퍼스테이션(지역 방송국이 위성을 통해 전국으로 방송되는 것) 사례로 꼽힙니다.그는 1980년 6월 1일 세계 최초로 24시간 뉴스 채널인 CNN을 선보였습니다.터너는 당시 "저녁 7시까지 일하고 집에 오면 뉴스가 이미 끝나있었다"며 "나처럼 저녁 TV 뉴스를 보지 못한 사람들이 많을 것이라고 확신했다"고 24시간 뉴스채널의 필요성을 강조했습니다.1982년에는 CNN2(현 헤드라인 뉴스), 1985년 전 세계에 송출되는 CNN 인터내셔널을 내놨으며 터너 네트워크 텔레비전, 카툰 네트워크 등 여러 케이블 채널을 만들기도 했습니다.1996년 터너는 타임 워너에 75억 달러(약 11조 원)를 받고 네트워크 사업을 매각했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)