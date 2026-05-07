곰에 물리고 퇴치 스프레이에 쏘이고…일본 열도 '곰 공포' 몸살

▲ 일본서 곰 출몰이 잇따르고 있다.

일본에서 곰 출몰이 잇따르는 가운데 하루에 곰에 의한 직접 습격 사건과 퇴치용 스프레이 오발 사고가 동시에 발생해 열도가 '곰 공포'에 휩싸였습니다.6일 교도통신 등에 따르면 전날 오전 8시 15분 아키타현 유리혼조시의 한 논에서 홀로 작업 중이던 농민(48)이 곰의 습격을 받았습니다.몸길이 약 1m의 곰에게 얼굴과 팔을 심하게 다친 이 남성은 피투성이가 된 채 스스로 차를 몰고 인근 주택가 약국으로 피신했습니다.약국에서 응급조치를 받은 남성은 소방 당국에 의해 닥터헬기로 인근 아키타시 병원으로 긴급 이송돼 수술받은 것으로 전해졌습니다.같은 날 오후 6시 35분 가가와현 JR 다도쓰역 승강장에서는 곰 퇴치용 스프레이가 잘못 발사돼 승객들이 피해를 보는 소동이 벌어졌습니다.열차를 기다리던 한 남성(43)의 배낭 옆 주머니에 있던 곰 퇴치용 스프레이가 갑자기 분사되면서 주변 승객들이 날벼락을 맞은 것입니다.이 사고로 승객 8명이 눈과 입술에 통증을 호소하며 현장에서 처치를 받았고, 안전 확인을 위해 열차 운행이 34분간 지연됐습니다.경찰 조사 결과, 배낭을 메고 있던 이 남성이 다른 승객과 부딪히는 과정에서 스프레이가 압박받아 분사된 것으로 파악됐습니다.이처럼 직접적인 공격뿐만 아니라 방어 도구에 의한 2차 사고까지 잇따르는 것은 최근 일본 내 곰 출몰이 이례적으로 급증했기 때문입니다.실제 아키타현의 지난 4월 곰 목격 건수는 389건으로 전년 동월 대비 4.6배나 폭증했습니다.전문가들은 "산속이 아닌 인가 주변과 역 승강장 등 일상 공간까지 곰 출몰의 영향권에 들어온 셈"이라며 "곰 습격 방지 대책과 함께 퇴치용품의 안전한 취급 등 사회적 주의가 절실한 시점"이라고 지적했습니다.