조수미, 국제 데뷔 40년…새 앨범 내고 전국 투어

소프라노 조수미 씨가 세계 무대 데뷔 40주년을 기념해 새 앨범을 내고 전국 투어에도 나섭니다.



조수미 씨는 40년 전 자신에게 장하고 대견하단 말을 해주고 싶다고 말했습니다.



조수미 씨는 1986년 이탈리아 베르디 극장에서 국제 무대에 데뷔한 뒤 최고의 무대에서 최정상 소프라노로 활동해왔습니다.



어제 기자간담회에서 조수미 씨는 쉽지 않은 길이었지만, 열심히 자랑스럽게 이 자리까지 온 것 같다고 말했습니다.



데뷔 40주년을 기념해 SM엔터테인먼트 산하 SM클래식스와 손잡고 스페셜 앨범 컨티뉴엄도 발매합니다.



신곡 열한 곡이 담겼는데, 엑소의 수호 씨와 함께한 듀엣곡도 담겼습니다.



조수미 씨는 케이팝을 굉장히 사랑하고 자랑스럽게 여긴다며, 서로 다른 위치에 있는 예술가들과 새로운 음악적 언어를 만들고 싶었다고 설명했습니다.



오는 9일부턴 경남 창원을 시작으로 전국투어에 나섭니다.



특히 창원은 자신의 커리어에 가장 큰 용기를 준 부모님의 고향이라면서, 곁엔 없지만 신곡을 라이브로 들려주고 싶다고 말했습니다.