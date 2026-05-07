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"면 덜 주고 크림새우 서비스로"…황당한 요청

심우섭 기자
작성 2026.05.07 08:22 조회수
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다음은 또 자영업자들 힘들게 하는 소식입니다.

주문서에 황당한 요구 사항을 썼다가 거절당하자 별점 테러를 한 손님이 있다고요?

요즘 자영업자들 사이에서는 배달 요청사항란이 공포라는 말까지 나오는데요.

한 커뮤니티에 올라온 영수증 사진을 보면 요청란 쪽에 '탕수육과 면을 조금 덜 줘도 되니까 크림새우를 서비스로 달라'는 내용이 적혀 있습니다.

정식 판매 중인 메뉴를 양 조절을 핑계 삼아 공짜로 요구한 것인데요.

당연히 가게 측에서는 들어줄 리가 없었겠죠.

그러자 이 손님 이번에는 별점 1점을 남기면서 나무 조각이 나왔다는 불만까지 제기했었는데요.

누리꾼들은 뜻대로 안 되니 나무로 트집 잡는 것 아니냐, 거절하는 게 답이다라는 반응을 보였습니다.

자영업자들 사이에서도 양을 줄여 서비스를 줘도 결국 다른 꼬투리를 잡는 경우가 많다는 씁쓸한 경험담이 이어지고 있는데요.

아무리 손님이 왕이라지만 왕 대접을 받고 싶다면 그에 걸맞은 품격과 매너부터 갖춰야겠습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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