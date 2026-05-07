'해방 작전' 이틀 만에 중단…미 "협상에 큰 진전"

<앵커>



호르무즈 해협에서 선박들의 탈출을 돕는 해방 프로젝트를 시작한 지 이틀 만에 트럼프 미국 대통령이 일시 중단을 선언했습니다. 이란과의 협상에서 큰 진전이 이뤄지고 있기 때문이라는 그 이유를 댔습니다.



김민표 기자입니다.



<기자>



트럼프 대통령은 프로젝트 프리덤, 해방 프로젝트를 이란과 합의에 따라 짧은 기간 동안 중단하기로 했다고 발표했습니다.



파키스탄 등의 요청, 미군이 거둔 엄청난 군사적 성과, 이란과 완전하고 최종적인 합의를 향한 큰 진전이 있었다는 점을 고려했다고 밝혔습니다.



해방 프로젝트는 호르무즈 해협 내에 갇혀 오도 가도 못하는 선박들의 탈출을 돕는 작전으로, 무력 사용까지 촉발하면서 긴장이 높아지던 상황에서 시행 이틀 만에 전격 중단된 겁니다.



트럼프 대통령은 이란과 합의가 최종 타결돼 서명할 수 있는지 확인하기 위해서라고 설명했습니다.



이 발표 몇 시간 전에는 장대한 분노 작전, 즉 지난 2월 28일 시작한 이란에 대한 군사작전이 종료됐다고 루비오 국무장관이 밝혔습니다.



[마코 루비오/미국 국무장관 : '장대한 분노' 작전은 종료됐습니다. 우리는 이 군사 작전의 목표들을 달성했습니다.]



남은 건 미군의 이란 해상 봉쇄인데, 트럼프 대통령은 봉쇄를 유지하겠다는 점을 분명히 했습니다.



석유 돈줄을 계속 차단하겠다는 겁니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이번 봉쇄는 놀라울 정도로 완벽했습니다. 마치 강철처럼 견고해서, 누구도 이 봉쇄에 도전하지 못할 겁니다. 아주 잘 진행되고 있다고 생각합니다.]



미국은 또 사우디아라비아 등 걸프 동맹국과 함께 호르무즈 해협 개방을 촉구하는 유엔 안보리 결의안을 다시 제안했습니다.



이란에 선박 공격과 기뢰 부설을 중단하고, 설치된 기뢰의 위치 공개와 제거에 협력할 것 등을 요구했습니다.



지난달 중국과 러시아의 거부로 결의안이 부결됨에 따라, 이번에는 결의안 위반 시 군사 행동을 명시적으로 승인하는 표현을 뺐습니다.



(영상편집 : 김종미)