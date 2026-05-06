류현진, 6이닝 8K 1실점 역투…한화, KIA 꺾고 2연패 탈출

▲ 6일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 한화 이글스와 KIA 타이거즈의 경기. 한화 선수들이 7-2 승리를 자축하고 있다.

류현진이 눈부신 투구로 최근 마운드가 무너진 한화 이글스를 구출했습니다.한화는 오늘 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와 경기에서 선발 류현진의 호투 속에 7대 2로 승리했습니다.전날까지 9위로 처진 한화는 이로써 2연패에서 벗어나 한숨을 돌렸습니다.한화는 2회초 투아웃 만루에서 심우준이 우전 안타로 주자 두 명을 불러들여 2대 0으로 앞섰습니다.3회에는 문현빈이 중월 솔로홈런을 날린 한화는 4회초 투아웃 1,3루에서 황영묵의 적시타와 폭투로 2점을 보태 5대 0으로 달아났습니다.KIA 타선을 봉쇄하던 류현진은 6회말 아데를린 로드리게스에게 솔로홈런을 맞아 1실점 했습니다.그러나 한화는 8회초 심우준의 적시타로 1점을 보탠 뒤 9회초에는 강백호가 솔로홈런을 터뜨려 쐐기를 박았습니다.KIA 대체 외국인 타자인 아데를린은 9회말 솔로홈런을 날려 연타석 아치를 그렸지만, 팀의 패배를 막지는 못했습니다.류현진은 6이닝 동안 삼진 8개를 뽑으며 4안타 1실점으로 막아 시즌 3승(2패)째를 올렸습니다.한화는 KIA전 4연패에서도 탈출했습니다.KIA 선발 애덤 올러는 6이닝 동안 7안타와 볼넷 3개로 5실점 해 패전투수가 됐습니다.(사진=연합뉴스)