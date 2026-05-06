'부상 복귀' NC 라일리, 첫 등판서 5이닝 3홈런 4실점

▲ NC 외국인 투수 라일리 톰슨

프로야구 NC 다이노스의 외국인 에이스 라일리 톰슨이 올 시즌 첫 등판 경기에서 홈런에 휘청거렸습니다.라일리는 오늘(6일) 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 방문경기에 선발 등판해 5이닝 동안 삼진 4개를 뽑았으나 홈런 세 방을 포함해 4실점 했습니다.지난해 17승 7패를 기록해 코디 폰세(한화)와 공동 다승왕에 올랐던 라일리는 올 시즌 개막을 앞두고 왼쪽 복사근이 파열돼 오랜 시간 치료에 전념했습니다.재활을 마친 라일리는 시즌 개막 40여 일 만에 1군 경기에 나섰지만, 벤치의 기대에는 못 미쳤습니다.1회말 SSG 최정에게 투런홈런을 맞은 라일리는 NC가 4대 2로 역전한 4회말에는 류효승과 오태곤에게 연속타자 홈런을 내주며 4대 4 동점을 허용했습니다.결국 라일리는 5회를 마친 뒤 김진호에게 마운드를 넘기고 내려갔습니다.투구 수 86개를 기록한 라일리는 최고 구속 154㎞를 찍었으며 슬라이더와 체인지업, 포크볼을 구사했지만, 장타 세 방이 아쉬운 첫 경기가 됐습니다.(사진=연합뉴스)