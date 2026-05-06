[날씨/XR] 전국 흐리고 곳곳 비…"종일 선선해요"

내일(7일)은 오후부터 밤사이 중부를 중심으로 비 예보가 있습니다.



가방에 작은 우산 하나 챙기시는 게 좋겠는데요.



비의 양은 중부와 전북 서부에 5mm 안팎으로 많지 않겠고, 그 밖의 중부지방과 호남에도 밤사이 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.



보시는 건 내일과 모레 우리나라 대기 상층 약 5km 부근의 찬 공기를 나타낸 일기도입니다.



내일은 상층 기압골 전면부에서 비가 내리겠고요, 비가 그친 뒤로는 찬 공기가 우리나라에 점유하겠고 바람의 방향도 차고 건조한 북서풍으로 바뀌겠습니다.



때문에 내일은 비가 내리면서 서울의 낮 기온이 20도에 그치며 종일 선선하겠고요, 찬 공기가 내려오는 모레와 글피 아침까지는 평년 기온을 밑돌면서 쌀쌀하겠습니다.



건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



위성 영상 보겠습니다.



현재 우리나라 북쪽에 위치한 구름대가 점차 다가오고 있고요, 밤부터 우리나라 하늘 흐려지겠습니다.



내일은 전국이 대체로 흐리겠습니다.



밤사이 구름이 하늘을 뒤덮으면서 아침 기온은 오늘보다 높겠습니다.



서울이 12도로 오늘보다 3도가량이 높게 출발하겠고요, 낮에는 비구름이 뒤덮는 중부를 중심으로 오늘보다 4~5도가량이 낮아지겠습니다.



어버이날인 모레는 강원 내륙을 중심으로 비 예보가 있고요, 그 밖의 내륙은 맑은 날씨가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)