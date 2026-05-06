데뷔 첫 안타에 멀티히트…이정후에 '판정승'

<앵커>



미국 프로야구 샌디에이고의 송성문 선수, 메이저리그에서 처음으로 선발 출전했는데요. 생애 첫 안타를 적시 2루타로 장식하는 등 멀티 히트 활약을 펼쳤습니다. 키움에서 한솥밥을 먹었던 이정후 선수와 맞대결에서 완승을 거뒀네요.



배정훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난달 27일 빅리그 데뷔전에서 대주자로만 등장한 뒤 다시 트리플A로 내려갔던 송성문은, 2루수 크로넨워스의 부상으로 9일 만에 다시 빅리그로 호출됐습니다.



샌프란시스코와 원정 경기를 앞두고 옛 동료 이정후와 반갑게 인사를 나눈 뒤 9번 타자 2루수로 선발 출전했습니다.



샌프란시스코가 1회, 선두 타자 이정후의 좌전안타에 이은 슈미트의 투런 홈런으로 먼저 기세를 올렸지만, 송성문의 방망이가 경기의 흐름을 바꿨습니다.



샌디에이고가 1점 뒤진 4회 2아웃 1, 2루 기회에서 좌중간 펜스를 원바운드로 맞히는 역전 2타점 2루타로 빅리그 무대 첫 안타를 장식했고, 송구가 빠지는 사이 3루까지 달렸습니다.



후속 타자의 안타로 첫 득점도 신고한 송성문은 8회 멀티히트를 완성했습니다.



1루수 앞 빗맞은 땅볼을 빠른 발을 활용해 내야안타로 바꿨고, 곧장 2루를 훔쳐 첫 도루를 성공한 데 이어 송구 실책을 틈타 3루까지 도착했습니다.



송성문은 메릴의 적시 2루타 때 두 번째 득점도 올려 팀의 10대 5 역전승을 이끌었고, 샌디에이고 구단은 SNS에서 송성문의 성을 이용해 "우리는 이 노래를 사랑해"라며 대활약을 축하했습니다.



[송성문/샌디에이고 내야수 : 너무 꿈꿔왔던 순간에 제가 할 수 있는 잘할 수 있는 것들을 보여준 거 같아서 뿌듯한 거 같아요.]



지난해 롯데에서 뛰었던 감보아도 꿈에 그리던 빅리그 데뷔전을 치렀습니다.



관중석에서 가족들이 뜨거운 눈물을 흘리는 가운데, 디트로이트 전 9회 등판해 삼진 두 개를 잡아내며 세 타자를 깔끔하게 처리해 경기를 끝냈습니다.



(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 강윤정)