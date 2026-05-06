재선출되자 "특검법, 지선 이후에"…"천인공노할 흉계"

<앵커>



오늘(6일) 연임이 결정된 민주당 한병도 원내대표가 '조작기소 의혹 특검법안'에 대해 6.3 지방선거가 끝난 뒤에 입법 시기 등을 판단하겠다고 말했습니다. 국민의힘은 "천인공노할 흉계"라고 맹비난했습니다.



하정연 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 민주당 원내대표 경선에 단독으로 입후보해 과반 찬성으로 다시 선출된 한병도 원내대표.



국회 국정조사로 정치검찰의 추악한 민낯을 확인한 만큼 '조작기소 의혹 특검'을 통한 진실 규명은 반드시 해야 할 일이라면서도 법안 처리에 대해선 이렇게 말했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 처리 시기, 절차, 내용과 관련해서는 지방선거 이후에 국민과 당원의 의견을 수렴하고 숙의 절차를 충분히 거쳐 판단하도록….]



민주당 지도부가 특검법의 지방선거 이후 처리를 공개적으로 밝힌 건 처음입니다.



민주당은 당초 이달 초 법안을 국회 본회의에서 통과시킬 방침이었지만, 특검에 공소취소권을 준 걸 두고 이재명 대통령 사건과 관련해 정치권 안팎의 논란이 거세졌고, 이 대통령은 지난 4일, "시기와 절차를 숙의해달라"고 민주당에 당부하기도 했습니다.



국민의힘은 오늘, 특검법 철회를 요구하는 규탄대회와 의원총회를 잇따라 열었습니다.



특검법은 이 대통령의 범죄 기록을 깡그리 지우려는 천인공노할 흉계라고 주장하며 여론 역풍이 걱정돼 '의견 수렴' 하는 척 말고 차라리 공소취소를 공약하라고 날을 세웠습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 차라리 이번 지방선거에 정정당당하게 '공소취소하겠다', 공약을 걸고 국민적 심판을 받아야만 될 것….]



국민의힘 영남권 시도지사 후보들도 오늘 함께 기자회견을 했는데, 특검법 이슈를 고리로 보수층 결집을 시도하는 거란 분석도 나옵니다.



국민의힘은 내일 청와대 앞에서 최고위원회의를 여는 등 대여 투쟁을 이어갈 방침입니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 오영택)