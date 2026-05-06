뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'한동훈 지원' 징계 논란…"정진석 공천 여부 보고 결정"

김형래 기자
작성 2026.05.06 21:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

무소속으로 출마하는 한동훈 전 대표를 공개지원한 한지아 의원을 두고, 국민의힘 지도부가 징계 가능성까지 거론하면서 계파 갈등이 다시 격화하는 모습입니다. 한편 민주당은 국회의원 재보선 공천을 충남 공주부여청양만 빼고 마무리했는데, 국민의힘의 정진석 전 의원 공천 여부에 따라, 맞춤형 후보를 내겠다는 전략입니다.

김형래 기자의 보도입니다.

<기자>

국민의힘 지도부는 '친한동훈계'로 당 소속 비례대표인 한지아 의원에 대해 연이틀 징계 가능성을 언급했습니다.

한지아 의원이 지난 4일, 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마하는 한동훈 전 국민의힘 대표의 예비후보 등록 현장에 응원차 방문했기 때문입니다.

당 지도부는 해당 지역구의 국민의힘 후보가 박민식 전 국가보훈부 장관으로 결정됐는데도 무소속 후보를 돕는 건 해당 행위라며 사실관계 파악 후 조치하겠다고 으름장을 놨습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 지금 어려운 상황에서도 국민의힘 이름으로 뛰고 있는 우리 당 후보들의 입장에서 생각해 볼 문제라고 생각합니다.]

한 전 대표와 박 전 장관은 오는 10일 나란히 북갑에서 선거사무소 개소식을 여는데, 한 의원은 SBS에 한 전 대표의 개소식에 참석하겠다는 뜻을 밝혀, 징계 문제를 놓고 당내 갈등도 커질 거란 전망이 나옵니다.

민주당은 국회의원 재보궐 선거 지역구 14곳 가운데 충남 공주부여청양 한 곳만 빼고 공천을 마무리했습니다.

공주부여청양의 경우, 윤석열 전 대통령의 비서실장을 지낸 정진석 전 의원에 대한 국민의힘 공천 결과를 지켜보겠단 겁니다.

[정청래/민주당 대표 : 정진석을 공천하는지 안 하는지 지켜보면서 거기에 맞는 맞춤형 공천을 할 생각입니다.]

국민의힘은 내일(7일) 당 윤리위와 공천관리위를 열어 정 전 의원에 대한 공천 배제 여부를 결정합니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지