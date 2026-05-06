서울·대구 후보 지지율, 정당 지지율보다 격차 적어 [여론조사]

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울 · 대구

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 서울·대구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 서울 800명·대구 801명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 서울 10.7%·대구12.6%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>6·3 지방선거를 앞두고 SBS가 실시한 여론조사 소식 전해드리겠습니다. 이번에는 서울과 대구 유권자들에게 어느 정당을 지지하는지 물었습니다. 앞서 조사한 시장 후보 지지도와 비교해 보니 거대 양당 후보 간의 격차가 소속 정당 지지율 격차보다 적게 나타났는데요. 인물 자체의 경쟁력이 유권자의 마음을 흔드는 변수가 될 수 있다는 분석입니다.박찬범 기자입니다.<기자>서울 유권자 800명에게 어느 정당을 지지하는지 물었습니다.민주당 43%, 국민의힘 27%, 조국혁신당 3%, 진보당 2%, 개혁신당 4%로 조사됐습니다.서울에서 민주당과 국민의힘의 지지율 격차는 16%p로 오차 범위를 벗어났습니다.그제(4일) SBS 여론조사에 따르면, 서울시장 후보 지지도는 민주당 정원오 41%, 국민의힘 오세훈 34%로 지지율 격차는 오차 범위 밖인 7.6%p로 나타났습니다.후보와 소속 정당 지지율을 보면 정 후보는 엇비슷한 반면, 오 후보는 차이가 더 큽니다.대구 유권자 801명에게도 어느 정당을 지지하는지 물었습니다.민주당 30%, 국민의힘 46%, 조국혁신당 1%, 진보당 1%, 개혁신당 3%로 조사됐습니다.대구에선 서울과 반대로 국민의힘 지지율이 민주당보다 오차 범위 밖에서 16%p 높았는데, 그제 SBS 여론조사의 대구시장 후보 지지도는 민주당 김부겸 41%, 국민의힘 추경호 36%로 오차 범위 안에 있었습니다.두 후보의 본인과 소속 정당 지지율은 엇갈리는 모양새를 보이고 있습니다.후보와 소속 정당의 지지율이 적잖은 차이를 보이는 셈인데, 진영 결집 여부나 인물 경쟁력 등이 향후 변수가 될 거란 분석입니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해서 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접 조사로 응답을 얻었습니다.응답률은 서울 10.7%, 대구 12.6%였고, 표본 오차는 두 지역 모두 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p입니다.(영상편집 : 소지혜, 디자인 : 박태영)