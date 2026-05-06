박진영, 2년 연속 '워터밤' 뜬다…'핫핑크 홀터넥' 레전드 재현할까

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가수 박진영이 지난해에 이어 2년 연속 '워터밤 서울' 무대에 오른다.워터밤 공식 SNS 계정은 6일 "올타임 레전드, 이제 놓칠 수 없다! JYP is back"이라는 문구와 함께 박진영의 출연 소식을 공개했다. 이어 "2026 워터밤, 그가 다시 무대에 선다"라는 글로 기대감을 끌어올렸다.공개된 포스터에 따르면 박진영은 오는 7월 26일 열리는 '워터밤 서울 2026' TEAM GREEN 무대에 출격한다.앞서 박진영은 지난해 워터밤 무대에서 파격적인 핫핑크 시스루 홀터넥 의상과 비닐 팬츠 스타일링으로 폭발적인 화제를 모았다. 당시 그는 '날 떠나지마', '그녀는 예뻤다', 'Honey', '어머님이 누구니', 'When We Disco' 등 히트곡 무대를 선보이며 최고령 출연자라는 사실이 무색할 정도의 에너지와 퍼포먼스로 현장을 뒤집어놨다는 평가를 받았다.이후 박진영은 MBC '라디오스타'에 출연해 "섭외가 와서 솔직히 놀랐다. 괜히 주책이라고 할까봐 직원들에게 먼저 물어봤다."면서도 "비닐은 너무 뻔해서 핫핑크 색을 넣고, 젖으면 춤추기 힘드니까 홀터넥으로 만들었고, 워터밤을 위해 2주 동안 5kg을 감량했다."며 워터밤 출연 비하인드를 밝히기도 했다.올해 워터밤 서울은 7월 24일부터 26일까지 경기 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린다. 박진영을 비롯해 박재범, 태민, 라이즈(RIIZE), 선미, 비비, KISS OF LIFE, 창모, 이영지, 셔누X형원, 로꼬, 그레이 등이 라인업에 포함됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)