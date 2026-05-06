프로야구 삼성 류승민↔두산 박계범 '맞트레이드'

▲ 두산에서 뛰던 박계범

프로야구 삼성 라이온즈와 두산 베어스가 오늘(6일) '1대1 트레이드'를 단행했습니다.삼성에서 뛰던 외야수 류승민(21)은 두산으로, 두산에서 뛰던 내야수 박계범(30)은 삼성으로 이적했습니다.박계범은 2014년 신인드래프트 2차 2라운드 17순위로 삼성에 입단한 뒤 2020년 자유계약선수(FA)로 이적한 오재일의 보상 선수로 두산 유니폼을 입었습니다.그는 지난 시즌 94경기에 출전해 타율 0.263, 27타점을 올리는 등 쏠쏠한 활약을 펼쳤습니다.그러나 올 시즌엔 새로 합류한 박찬호 등에 밀리면서 1군에서 뛰지 못했습니다.퓨처스리그(2군)에서도 14경기 타율 0.129로 다소 부진했습니다.류승민은 2023년 신인드래프트 7라운드 68순위로 삼성에 입단한 유망줍니다.프로 통산 1군에서 30경기에 출전했고, 올 시즌엔 단 한 경기 출전에 그쳤습니다.다만 올해 퓨처스리그에선 24경기 타율 0.329를 기록하며 가능성을 보여줬습니다.삼성은 최근 주전 유격수 이재현이 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상으로 전력에서 이탈하면서 내야 운용에 어려움을 겪었습니다.삼성은 내야 백업의 필요성을 느꼈고, 두산에 먼저 박계범 트레이드를 요청한 것으로 알려졌습니다.두산은 이에 2군에서 활약 중인 류승민과 맞트레이드를 역제안했고, 삼성이 이를 수용하면서 트레이드가 성사됐습니다.(사진=연합뉴스)