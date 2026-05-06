종합특검, 노상원 수첩 '비상계엄 연평도 수용시설' 현장검증

▲ 3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 6일 연평도 검증영장 집행을 위해 정부과천청사 인근에서 헬기에 탑승하고 있다.

3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀이 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 기재된 '수집소' 장소를 해병대 연평부대 수용시설로 특정해 현장 검증에 나섰습니다.특검팀은 오늘(6일) 연평도를 방문해 수집소로 특정한 연평부대 내 수용시설을 둘러보고 실제로 이 장소가 비상계엄을 앞두고 수용 공간으로 준비됐을 가능성 등을 직접 확인했습니다.노 전 사령관은 앞서 자신의 수첩에 'A급' 수거 대상으로 이재명 대통령과 문재인 전 대통령, 김명수 전 대법원장, 권순일 전 대법관, 정청래 민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등의 이름을 기재했습니다.노 전 사령관은 이어 '수거 A급 처리 방안'이라며 '연평도에 수집소 설치', '안보의식 고취 차원에서 연평도로 이동'이라고 썼습니다.특검팀은 연평도 외에 강원도 등 다른 전방 지역 군 시설도 수집소로 활용하려고 한 정황도 함께 들여다보고 있습니다.노 전 사령관은 '수집소는 5개소'라며 '오음리, 현리, 화천, 무인도 2개소'를 나열한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)