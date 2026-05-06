뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

종합특검, 노상원 수첩 '비상계엄 연평도 수용시설' 현장검증

김덕현 기자
작성 2026.05.06 18:02 조회수
종합특검, 노상원 수첩 '비상계엄 연평도 수용시설' 현장검증
▲ 3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 6일 연평도 검증영장 집행을 위해 정부과천청사 인근에서 헬기에 탑승하고 있다.

3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀이 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 기재된 '수집소' 장소를 해병대 연평부대 수용시설로 특정해 현장 검증에 나섰습니다.

특검팀은 오늘(6일) 연평도를 방문해 수집소로 특정한 연평부대 내 수용시설을 둘러보고 실제로 이 장소가 비상계엄을 앞두고 수용 공간으로 준비됐을 가능성 등을 직접 확인했습니다.

노 전 사령관은 앞서 자신의 수첩에 'A급' 수거 대상으로 이재명 대통령과 문재인 전 대통령, 김명수 전 대법원장, 권순일 전 대법관, 정청래 민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등의 이름을 기재했습니다.

노 전 사령관은 이어 '수거 A급 처리 방안'이라며 '연평도에 수집소 설치', '안보의식 고취 차원에서 연평도로 이동'이라고 썼습니다.

특검팀은 연평도 외에 강원도 등 다른 전방 지역 군 시설도 수집소로 활용하려고 한 정황도 함께 들여다보고 있습니다.

노 전 사령관은 '수집소는 5개소'라며 '오음리, 현리, 화천, 무인도 2개소'를 나열한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지