조성하, 스크린→연극 종횡무진…'종말의 인간' 칸 판타스틱 7 선정

배우 조성하가 주연을 맡은 SF 영화 '종말의 인간'(연출 허건)이 2026 칸 판타스틱 7(Cannes Fantastic 7)에 선정되며 글로벌 무대 진출에 나선다.



'칸 판타스틱 7'은 칸 영화제 필름마켓과 시체스국제영화제가 공동 주관하는 프로그램으로, 판타스틱 장르 영화 산업 활성화를 위해 매년 세계 주요 국제영화제들이 가장 주목하는 프로젝트 한 편씩을 선정해 소개하는 자리다.



이번 선정은 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)의 추천으로 이뤄졌다. 이에 따라 '종말의 인간'은 오는 5월 열리는 칸 필름마켓에 자동 초청돼 글로벌 투자자와 제작자들을 대상으로 작품 피칭 기회를 갖게 된다. 또한 오는 7월 2일부터 12일까지 부천시 일대에서 개최되는 제30회 부천국제판타스틱영화제 공식 초청작으로 국내 관객들과도 만난다.



영화 '종말의 인간'은 공기 오염으로 대부분의 생명체가 사라진 미래 지구를 배경으로 한다. 극 중 생명공학자 '대승' 역을 맡은 조성하는 방공호라는 폐쇄된 공간 속에서 딸을 외부 환경에서도 살아남을 수 있는 신인류로 만들기 위해 고군분투하는 인물을 연기한다.



특히 이번 작품은 인공지능(AI)과 시각특수효과(VFX) 등 첨단 기술을 적극 활용한 SF 영화로 주목받고 있다. 여기에 조성하 특유의 깊이 있는 감정 연기와 묵직한 존재감이 더해져 강렬한 몰입감을 선사할 것으로 기대를 모은다.



조성하는 현재 SBS 드라마 '승산있습니다'에서 길승산 역으로 촬영 중이며, 오는 5월 22일부터 31일까지 국립극장 해오름극장에서 공연되는 연극 '반야 아재' 무대에도 오른다. 스크린과 브라운관, 연극 무대를 넘나드는 활발한 행보를 이어가며 존재감을 입증하고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)