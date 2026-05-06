샘 스미스, 동성 패션 디자이너 연인과 약혼…열애 3년 만

세계적인 팝스타 샘 스미스(33)가 3년째 교제 중인 동성 연인인 패션 디자이너 크리스찬 코완(32)과 비공개 약혼한 것으로 전해졌다.



미국 연예매체 페이지식스(Page Six)는 5일(현지시간) "샘 스미스와 크리스찬 코완이 약혼했다"고 단독 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 이날 열린 2026 멧 갈라(Met Gala)에 함께 참석했으며, 레드카펫에 오르기 전 뉴욕 마크 호텔에서 약혼에 대해 이야기하는 모습이 목격됐다.



특히 코완은 자신이 직접 디자인한 검은색 오트 쿠튀르 의상에 커다란 사각형 옐로 다이아몬드 반지를 착용해 눈길을 끌었다. 해당 반지는 명품 브랜드 까르띠에 제품으로 알려졌다. 샘 스미스 역시 이에 맞춘 화려한 블랙 의상을 입고 등장했다.



현장을 목격한 한 관계자는 페이지식스에 "비공개 약혼으로 알고 있다"며 "두 사람은 무척 행복해 보였고, 깊이 사랑에 빠져 있는 상태였다"고 전했다.



멧 갈라는 미국판 보그와 뉴욕 메트로폴리탄 박물관 산하 코스튬 인스티튜트(Costume Institute)가 매년 공동 주최하는 세계 최대 규모의 패션 자선 행사다. 보그 편집장 안나 윈투어가 매년 호스트를 맡고 있으며, '멧 볼(Met Ball)'로도 불린다.



행사 이후 크리스찬 코완은 자신의 SNS를 통해 샘 스미스와 함께한 의상 콘셉트를 직접 설명했다. 그는 "나는 늘 에르테(Erté)를 사랑해왔다. 그가 혁신적인 일러스트를 통해 의상 예술을 세상에 소개한 방식이 정말 좋다"면서 1920년대 특유의 화려함과 장인 정신, 25만 5000개의 크리스털과 비즈, 그리고 2000시간에 걸친 장인의 손바느질이 담긴 룩의 의상은 패션 일러스트레이션의 제왕 에르테와, 내 사랑 샘에게 보내는 러브레터"라고 덧붙였다.



샘 스미스와 크리스찬 코완은 2022년 12월 처음 열애설에 휩싸였다. 당시 두 사람은 미국 백악관에서 조 바이든 당시 대통령이 '결혼존중법(Respect for Marriage Act)'에 서명하는 행사에 함께 참석하며 공개적으로 주목받았다. 이후 두 사람은 뉴욕 거리 데이트와 패션쇼 동반 참석, 함께 타투숍을 찾는 모습 등이 잇따라 포착되며 공개 연애를 이어왔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)