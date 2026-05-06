범정부 디지털성범죄 지원단 출범…유해 사이트 2만 6천 곳 분석

▲ 원민경 성평등가족부 장관이 6일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 디지털성범죄 피해 통합지원단 출범식에서 현판 제막을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

디지털 성범죄 예방과 통합 대응을 위한 범정부 차원의 '디지털 성범죄 피해 통합지원단'이 오늘(6일) 정식 출범했습니다.성평등가족부는 오늘 오후 정부서울청사에서 현판식을 열고, 방송미디어통신위원회와 경찰청 등 관계 부처 인력 9명으로 구성된 통합지원단의 본격적인 활동을 알렸습니다.이번 지원단은 그동안 부처별로 나뉘어 있던 피해자 지원과 불법 사이트 제재, 수사 기능을 하나로 모아 대응력을 높이기 위해 마련됐습니다.통합지원단은 우선 중앙 디지털 성범죄피해자 지원센터가 확보한 불법 유해사이트 2만 6천여 곳의 데이터를 정밀 분석할 계획입니다.이를 통해 불법 촬영물의 유통 경로와 사이트 운영자들의 수익 창출 방식을 파악하고, 보안 프로그램이나 우회 접속을 차단할 수 있는 실질적인 제재 방안을 마련할 방침입니다.통합지원단은 또 반복적으로 촬영물을 유포하거나 수사에 협조하지 않는 사이트에 대해서는 국제 공조를 통한 강도 높은 통합 수사를 추진하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)