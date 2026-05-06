"따까리 하려면 공무원 해야지"…김문수 사과에도 '부글'

▲ 더불어민주당 김문수 의원

더불어민주당 김문수(전남 순천 광양 곡성 구례 갑) 의원이 공무원을 비하하는 발언으로 반발을 사고 있습니다.오늘(6일) 지역 정가에 따르면 김 의원은 지난 2일 순천시 낙안면에서 열린 '오이 데이' 행사에 방문해 6·3 지방선거 예비후보 등과 대화하는 과정에서 "감시하려고 의원을 만들어놓은 거잖아요. 따까리를 하려면 공무원을 해야지"라고 말했습니다.따까리는 자질구레한 심부름을 하는 사람을 속되게 이르는 말입니다.발언 영상이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 퍼지면서 공직 사회 안팎에서 비난이 나왔습니다.김 의원은 논란이 일자 자신의 페이스북에 "모 시의장의 컷오프, 시장과 시의원의 비판과 견제 관계, 공무원의 상명하복 관계 설명 과정에 부당한 비속어를 사용한 점 사과드린다"고 밝혔습니다.그러나 김 의원의 사과는 오히려 공무원 단체의 반발을 부추겼습니다.전국공무원노동조합은 오늘 성명을 내고 "김 의원이 현장의 공무원 노동자들을 향해 '따까리'라는 모욕적인 망언을 내뱉었다"며 "이는 단순한 말실수가 아니라 국회의원 배지를 특권으로 여기면서 공직사회를 하대하는 오만한 선민의식의 민낯"이라고 비판했습니다.노동조합은 "120만 명을 모욕해 놓고 페이스북 게시글 하나로 어물쩍 넘어가려는 행태는 사과가 아니라 명백한 2차 가해"라며 당 차원의 공식 사과, 김 의원에 대한 징계를 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)