[자막뉴스] "우리도 성과급 줘" 폭발한 중국인들…"이러다 미국까지?" 삼전·하닉 '비상'

삼성전자와 SK하이닉스가 본사 직원들에 이어 중국 현지 채용인들로부터도 성과급 인상 요구를 받고 있는 것으로 파악됐습니다.



중국 바이두와 같은 온라인 포털에서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적과 성과급 뉴스가 매일 올라오는 데다, 해외법인에서 현지 채용한 사람들도 본사 직원들의 임금을 알기 때문에 보너스를 더 달라고 요구하고 있는 것으로 전해졌습니다.



현재 삼성전자 시안 반도체 공장과 SK하이닉스 우시 반도체 공장의 중국인 직원들이 대표적으로 성과급 인상을 주장하고 있는 것으로 알려졌습니다.



삼성전자 중국 시안 공장은 삼성전자의 유일한 해외 낸드플래시 생산 기지로 전체 생산량의 약 40%를 담당하는 것으로 알려졌습니다.



현지 채용 규모는 최소 3000명 이상으로 추정되는데, 성과급 인상 요구에 대해 삼성전자 측은 확인이 어렵다는 입장입니다.



SK하이닉스 관계자는 해당 사태를 인지하고 있고, 나라별 특성에 맞게 성과급 체계를 운영하고 있다고 밝혔습니다.



SK하이닉스 우시 공장은 회사의 D램 생산의 약 절반가량을 책임지는 핵심 거점으로 알려졌습니다.



성과급 파장이 한국을 넘어 중국 등 해외까지 확산하면서 주가에 부담으로 작용할 것이라는 분석도 나오고 있습니다.



증권업계 관계자는 "중국인 직원들에게까지 성과급을 올려주면 북미 등 글로벌 사업장에도 영향이 불가피하다"며 "임금이 높은 미국 반도체 공장의 경우 성과급 비용이 천정부지로 솟을 수 있다"고 경고했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: , 디자인: 양혜민, 제작, 디지털뉴스부)