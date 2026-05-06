'레트로 댄스 통했다'…최예나 '캐치 캐치', 中 숏폼 시장 강타

가수 최예나가 '캐치 캐치(CATCH CATCH)'로 '레트로 댄스 붐'을 이끌고 있다.



최예나의 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER(러브 캐처)' 타이틀곡 '캐치 캐치' 뮤직비디오는 지난 5일 기준 중국 대표 영상 플랫폼 빌리빌리(Bilibili)에서 조회수 517만 뷰를 돌파했다. 이는 2026년 발매된 K-팝 곡 가운데 조회수 1위이자, 올해 K-팝 콘텐츠 중 최초로 500만 뷰를 넘어선 기록이다.



특히 최예나는 지난달 열린 마카오 콘서트에서 중국어 버전 무대를 선보이며 현지 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 해당 직캠 영상 역시 100만 뷰를 돌파하며 높은 관심을 입증했다.



중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직에서도 성과가 이어지고 있다. '캐치 캐치' 중국어 버전은 4월 30일부터 5월 7일까지 집계된 주간 한국 차트에서 3위에 올랐으며, 한국어 버전 역시 6위를 기록했다. 한국어 버전은 발매 이후 꾸준히 TOP10을 유지 중이며, 중국어 버전 또한 '피크 트렌드 차트', '신곡 실시간 차트', '인기곡 차트' 등 주요 차트 상위권에 이름을 올렸다.



숏폼 플랫폼에서의 화제성도 압도적이다. 도우인(중국 틱톡)에서 진행 중인 '캐치 캐치' 챌린지는 누적 조회수 9억 뷰를 돌파하며 10억 뷰 달성을 눈앞에 두고 있다. 앨범 발매 약 두 달이 지난 시점에도 꾸준한 상승세를 이어가고 있으며, 이를 계기로 최예나의 도우인 팔로워도 약 40만 명 증가했다.



음악 방송에서도 존재감을 드러냈다. 최예나는 MBC '쇼! 음악중심' 1위 후보에 오르며 음원 성적과 화제성을 동시에 입증했다. 여기에 틱톡 팔로워 약 100만 명 증가, 유튜브 채널 구독자 100만 명 돌파, 공식 인스타그램 팔로워 약 10만 명 증가 등 각종 플랫폼에서 팬덤 확장세도 이어가고 있다.



사진 = YH엔터테인먼트 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)