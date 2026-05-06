[인터뷰] 이광재 "하남에 모든 걸 걸었다…정치 이슈보다 먹고사는 문제 메시지 내야"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이광재 더불어민주당 하남갑 후보

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● 이광재 더불어민주당 하남갑 후보 인터뷰



"평택을 먼저 제안받았지만 안 간다고 해"

"하남갑 제안, 헌신의 의미로 받아들여"

"하남엔 일할 사람 필요‥여당 후보가 유리"

"노 전 대통령 서거 후 마음에 빚 커‥당에서 원하면 한다는 마음"

"강원도를 사랑해서 우상호에 강원도지사 양보"

"李 정부 초대 정무수석이 강원도지사 하는 게 강원도 발전에 도움 될 것"

"조작기소 특검법 신중한 접근 필요"





▷ 주영진 / 앵커 : 민주당의, 어떤 면에서는 좋은 의미에서 민주당의 어떤 정치인은 그렇게 얘기하더라고요. '저니맨'이라고 하던데 이 저니맨이 좋은 의미다라고 얘기를 합니다. 그만큼 당에서 필요로 하는 곳이 많다. 이렇게 얘기를 하던데 이광재 경기도 하남갑 민주당 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 공천이 확정돼서 지금 하남으로 간 지가 얼마나 됐습니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 한 열흘 됐죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 열흘, 열흘 동안에 이미 사는 곳도 다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 물론이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 집이 쉽게 얻어지던가요? 요즘 부동산 시장이 어떤지 모르겠습니다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 신장동에 얻었는데요. 급히 얻었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 급히 얻으셨습니다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 거기가 제 고향 같더라고요. 그래서 살 만한, 살 집을 알아보고 있는 중입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 고향 같다. 처음에 하남갑에 좀 나갔으면 좋겠다, 당을 위해서 선당후사, 정청래 대표가 얘기했을 때 기자들이 엄청 관심을 가졌거든요. 이광재 전 의원이 어디로 가는 거지? 그런데 결국은 하남갑이었는데 딱 연락받았을 때 어떤 생각이 드시던가요?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 처음에는 평택을 제안받았을 때는 안 간다고 했고요. 그다음 하남갑을 제안받았을 때는 저밖에 사람이 없다는 얘기를 들었을 때, 제가 노무현 대통령 서거 이후에 제가 결심한 게 있어요. 저보다는 우리 그리고 어렵고 힘든 곳에 헌신하고 살겠다. 그런 면에서 그 헌신의 의미로 받아들인 게 있었고 두 번째로는 하남갑이라는 곳이 일이 엄청 많다. 신도시도 있고 원도심도 있고 교통, 주거, 일이 많으니까 내가 일을 좋아하니까 적합할 거다라는 얘기에서 제가 그 부분이 굉장히 마음에 끌렸어요. 저는 일하는 걸 좋아하니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 이광재 후보, 이광재 전 의원, 이광재 후보에 대해서는 일을 좋아하는 사람이다라는 건 아마 중론인 것 같은데 어쨌든 그래도 분당에 지역구가 있고 2년 전에 총선을 치렀고 거기도 어렵게 또 험지라고 해서 당에서 가라고 그래서 갔고 그런데 거기에 유권자들도 있고 약속한 것도 있잖아요. 그런데 2년 뒤에 총선이 다시 치러지는데 2년 앞두고 다시 지역구를 옮겨야 하는 이 상황이 결코 간단치는 않았을 것 같습니다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 힘들죠. 그리고 분당에서는, 2년 뒤에는 제가 이길 수 있을 거라는 얘기가 많았거든요. 그리고 가장 큰 현안이었던 성남공항 때문에 있었던 고도 제한 완화를 한 5,400세대 해결하는 쾌거도 있었고 지하철 8호선 문제도 해결의 고비를 넘겼고 그랬는데 결국 당에서 요청이 있었고 또 하남갑은 분당 바로 옆이에요. 강원도하고도 붙었고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇게 되나요, 위치가?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 제가 자주 다니면서 여기가 강남보다 훨씬 좀 저렴하지만, 문화와 교육이 꽃 핀다면, 판교가 작년에 220조를 했는데 여기에 미래 산업을 해서 베드타운이 아니고 자족도시를 만든다면 아마 하남만 한 좋은 도시가 없을 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 앞에 또 커다란 북한강이 이렇게 흐르는 것 아닙니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 강원도에서 내려오는 팔당댐 강이 흐르고 있죠. 아름다워요, 굉장히. 검단산도 있고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 열흘 동안에 만난 지역구 주민, 유권자들이 이광재 후보에게 가장 많이 한 얘기, 가장 많이 들은 얘기가 어떤 얘기입니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 일을 좀 잘해달라.



▷ 주영진 / 앵커 : 일을 잘해달라.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 현안이 많다라는 얘기하고 또 하나는 여기에 뿌리를 내려서 확실하게 일의 성과로 보답을 좀 해 줘라. 이 얘기가 제일 많았어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그중에서도 지역구, 이광재 후보에 대해서 적어도 국가적 현안은 국가적 현안대로, 지역구 현안은 어떻게 어떤 것들을 꼭 해결해 달라.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 지역 현안은 거기가 이제 신도시와 원도심이 있는데요. 신도시는 다 잘 아시는 위례, 큰 도시가 있는데 여기가 교통 문제가 심각한 게 하남시청에서 위례까지 가려면 1시간 걸려요. 그리고 기본적으로 위례신사선이라는 지하철이 없어요. 그러니까 굉장히 교통이 어렵고 또 하나는 이게 경기도로 분리돼 있으니까, 강남으로 오려면 지역이 다르니까 수도권의 광역 총량 규제에 묶여서 버스가 오기가 어려운 거예요. 그러니까 9200번, 9202번 버스라도, 빨간 버스라도 좀 다니게 해 달라. 이런 문제가 아주 절실해요. 두 번째로는 과밀 같은 데는, 신도시를 만들어 놓으니까, 아이들이 막 11반씩 있는 반도 있어요. 그런데 한쪽에는 또 교실이 3반밖에 없는 데가 있고. 그러면 같은 그 지역구 하에.



▷ 주영진 / 앵커 : 같은 지역구 안에서요?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 그러다 보니까 아이들이 통학 거리도 길어지고 굉장히 어려움을 겪고 있는데 이 미래 도시가 나올 것에 대비해서 미리미리 학교를 만들어주고 또 어떤 데 보면 학군을 생활에 맞게 통합해서 운영할 필요가 있는가라는 얘기가 있고 우리 또 하나의 신도시는 지금 몇 년째 정체 상태인데 이걸 좀 속도감 있게 해 달라. 그리고 3호선, 9호선은 예산을 빨리 받게 해달라. 현안이 굉장히 많아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 저희가 국민의힘의 이용 후보가 오늘 출마 선언을 하면서 윤석열 전 대통령, 책임질 건 책임지고 사과할 건 사과하겠다는 눈물을 흘리는 모습도 제가 보여드렸는데 이용 후보가 또 이광재 후보를 그렇게 견제하는 것 같더라고요. 아까 기자들 질문에, 어쨌든 이광재 후보님은 강원도에서도 하시고 분당에서도 하시고 또 여기까지 오신 거 아니냐. 약간 너무 많이 바꾼 것 아니냐, 이런 취지로 얘기를 하던데 어떻게 또 거기에 대응하십니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 더 잘하라고, 더 열심히 해달라는 뜻으로 알고요. 더 열심히 하려고 합니다. 그런데 지금 하남에서는 필요한 사람이 일할 사람인데 일을 하려면 국회의원이 300명이잖아요. 그런데 현재 정부 여당을 움직여야 철도가 생길 텐데 그거는 제가 더 잘하지 않을까요? 두 번째는 국회의원이 300명인데 지금 민주당이 다수당이잖아요. 그리고 아마 국민의힘 내부에서도, 제가 아마 국민의힘하고도 비교적 얘기가 제가 더 잘 될 수도 있을걸요.



▷ 주영진 / 앵커 : 아, 국민의힘 하고도요?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 왜냐하면 이번 기회에 국민들이 확실히 내란은 좀 확실히 심판을 하고 국민의힘을 건강한 보수가 좀 자리를 잡도록 만들어줘야 이 정부가 일도 할 수 있고 경제도 살릴 수 있고 여의도 정치판이 싸움판이 안 될 거라고 저는 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 추미애 지금 민주당 경기지사 후보가 직전에 지역구 의원이었잖아요. 그런데 아마 지난 총선에서 민주당이 전국적으로 압승을 거뒀습니다만, 선거 결과가 대단히 표 차이가 얼마 안 났었다고 하더라고요. 그러니까 민주당으로서는 정말 쉽지 않은 곳이다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 어려운 지역입니다. 그러니까 어려운 지역이었고 주변에서는 왜 이렇게 어려운 지역을 또 선택해서 하느냐. 그러면서 한편으로는 선당후사 해서 일자리를 준다면 당선이 쉬운 데를 주지 또 어려운 데를 주냐, 이런 얘기도 있는데. 아까 말씀드렸듯이 제가 노무현 대통령 서거 이후에 제 마음의 빚이 커요. 그래서 당에서 요구하면 어려운 지역에도 간다. 그리고 또 하나는 일이 많다는 것은 제가 분당에서도 원외인데 사무실도 없었거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇습니까.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 결국은 커피집과 카페를 전전하면서도 현역 국회의원들을 분당에 초대해서 문제를 해결했거든요. 아마 이번에 제가 일을 훨씬 더 잘하지 않을까.



▷ 주영진 / 앵커 : 카페로 현역 의원들을 초대를 해서 거기서 얘기를 나누고 현장에서. 알겠습니다. 현재, 현재까지의 흐름이죠. 아직까지는 또 앞으로 어떻게 될지는 모르겠습니다만 직전에 여론조사 결과 하나가 나왔는데. 뉴스토마토가 아마 미디어토마토에 의뢰를 해서 같이한 여론조사 같은데, 이게 결과가 이광재 후보가 45.6%, 이용 국민의힘 후보가 37% 이렇게 나왔습니다. 8.6%포인트 차이니까 오차 범위를 넘어선 흐름이고요. 이 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 보시면 되고요. 5월 1일부터 2일까지 이틀 동안 실시하고, 무선 ARS 100% 전화 면접 방식인데. 그 외의 인물, 없음, 잘 모름. 5.3%, 5.8%, 6.3% 이렇게 나오는데 실제로 현장에서 느끼는 흐름 어떻습니까? 저 여론조사와 비슷한 건지 아니면 조금은 내가 보기에는 박빙이다. 어떻게 느끼십니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 현장에서 하남에 일이 많고 일을 잘할 것 같다는 기대감이 있는 것은 틀림없는 것 같습니다. 그런데 또 하나는 진짜 일을 잘해줘야 한다. 그리고 하남에 뿌리를 내려라. 그런 말씀이 많아요. 사실 하남 보니까 고향 같은 느낌이 드는 게 거기 보면 집성촌도 많아요, 농촌 지역에 보면. 그러니까 가면 공동체도 많고 서로 친하고. 도시는 좀 각박하잖아요, 선거가. 그런데 그런 다정함 그런 것도 원도심에서 느낄 수 있어서. 다른 분들은 그게 보수적이다 원도심이, 그러는데 저는 오히려 원도심에서 시장 이런 데서 막걸리 먹으면서 인간적이다 이런 거 많이 느껴요. 오히려.



▷ 주영진 / 앵커 : 하남갑이라고 하는 지역구의 특징은 가서 열흘 동안 보니까, 전체적으로 이렇게 인구 분포나 주민들의 유권자의 분포나 어떻게 파악하고 계십니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 신도시하고 원도심이 이렇게 크게 나눠져 있는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 신도시와 원도심.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 그리고 결정적으로는 그린벨트가 70%예요. 그런데 서울하고 송파하고 바로 붙어 있어요. 그리고 강동구하고도 바로 붙어 있고. 그런데 거기가 대부분 다 그린벨트예요. 그러면서 앞으로 교산 신도시가 생기게 되면 제가 볼 때는 40만, 50만 도시를 향해 나갈 텐데, 도시 정비가 안 돼 있는 거죠. 판교하고 분당을 따로따로 만들어 놓으니까 교통 지옥이 생겼거든요. 지금도 하남시청에서 위례까지 가는 데 1시간 걸려요. 그러니까 전반적인 도시 마스터플랜을 녹색 도시, 미래 도시로 확실하게 잡고. 여기에 교통망과 주거, 교육이 강해야 결국은 도시가 강해지잖아요. 오늘날 강남도 결국은 지하철 놓은 거, 경기고등학교라는 명문고등학교에 보낸 거, 현대백화점 이런 것들이잖아요. 결국은 여기에 더 중요한 자족 도시, 그러니까 판교가 작년에 220조를 했는데 미래 산업이 있으면 정말 좋은 데가 되겠죠. 분당 가깝고 강원도 가깝고 팔당댐이 있고. 아름다운 도시죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 나오셨으니까 지금 강원지사 후보로 우상호 전 정무수석이 결정이 됐는데, 그 시점에 여론조사를 언론사들이 돌리고 그랬습니다만 이광재 전 의원이 조금 더 잘 나온다. 이런 것들이 그 당시에 많이 나왔었는데. 그런데 이광재 전 의원이 양보라고 해야 될까요, 포기라고 해야 될까요. 우상호 전 정무수석이 나가시는 게 맞다, 이렇게 또 결정하셨던 이유.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 그러니까 나 아니면 안 된다는 생각. 제가 강원도를 사랑하니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원지사도 또 했잖아요. 최연소.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 네. 사랑하니까. 우상호 선배와 술을 한잔 했죠. 그래서 상호 형한테 제가 그랬어요. ‘형님, 제가 본선 경쟁력은 더 있다는 거 알죠?’ ‘알지’. 그런데 이번에는 현 정부 임기 4년이 남았잖아요. 그러니까 시작인데, 초대 정무수석이 강원도지사를 하는 게 강원도 발전에 도움이 되고. 우리가 서로 경쟁하는 것보다 따로 역할을 해서 강원도를 돕는 게 이재명 정부, 우상호 도지사, 이광재 함께하면 강원도에 저는 도움이 될 거다라고 생각을 했죠. 그러니까 그래서 강원도에 우상호 선배 지지를 하러 많이 돌아다녔거든요. 그러니까 어떤 강원도민들이 저를 따로 불러서 ‘안 서운해요?’라고 물어본 분이 있고. 또 한편으로는 ‘정말 보기 좋다’. 양보했음에도 불구하고 이 강원도 지역을 같이 다니는, 아름다운 정치에서 다른 모습이다라는 거 저는 정말 잘한 결정이라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원지사 지원 선거를 할 줄 알았는데, 갑자기 경기도 하남갑으로 본인 선거를 하게 됐습니다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 이제는 하남갑에 모든 제 정치 인생을 걸고. 이 하남의 성공이 이광재의 성공이 되고, 하남의 경제가 성장하면 이광재도 성장하고, 하남의 문화와 교육이 꽃 피면 이광재 정치도 꽃이 피고. 그래서 여기에 제 모든 걸 걸고 일을 해서 성과로 보답을 하려고 합니다. 더 많이 들어야 되겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 최근에 이제 이재명 대통령도 정무수석을 통해서 공소 취소 특검법안에 대해서 시기와 절차에 대해서는 숙의해 줬으면 좋겠다라고 얘기를 했고. 정청래 대표도 그러면 의견을 더 듣겠다라고 얘기를 했는데. 지금 이 사안이 민주당 후보들에게, 전국 각지에서 뛰고 있는 민주당 후보들에게는 어쨌든 간에 부담이 되고 있는 건지. 김부겸 대구시장 후보나 우상호 강원도지사 후보도 좀 신중하게 접근해 줬으면 좋겠다라고 얘기를 할 정도면.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 저는 신중하게 접근할 필요가 있고요. 다녀보면 지금 국민들이 관심이 있는 건 이런 정치 이슈보다는 SK, 삼성하고 SK하이닉스 주식에 대해서 과연 희망이 있는 나라 같은 느낌도 들고. 또 한편으로 이란 전쟁과 트럼프 대통령과 미·중 패권 전쟁을 보면 이 나라의 앞날이 과연 어떨 건가라는 두려움도 있고. AI라는 게 희망도 있기도 하지만 뭔가 일자리 공포도 있고. 경제 문제에 대해서 사람들은 대부분 관심을 가지고 있거든요. 이 문제에 대한 메시지를 훨씬 더 많이 내는 게 저는 좋겠다고 생각을 해요. 그런데 제가 막상 하남 주민들을 만나보면 저한테 얼마 전에 이재명 대통령이 너무 과도한 이자 부분에서는 갚지 않아도 된다. 그거 정말 잘하는 거다. 그리고 또 하나는 중학생들이 막 몰려오면서 저한테 그러는 거예요. 우리 수업. 그래서 뭐냐 하면 이제 결국은 나갈 수 있도록, 우리 옛날 수학여행이 과거에 이제 우리가 코로나 이후로 또는 세월호 이후로 없어졌죠, 위축되고. 그러면서 현장 학습. 체험 학습. 저한테 그러면서. 오히려 지금 국민들이 원하는 것은 경제, 아이들이 원하는 것은 보다 자유로운 교육 환경 이런 것의 메시지를 많이 내고. 제가 이제 클로드라는 주로 AI를 쓰는데 우리가 디지털 월세라고 그러잖아요? 챗GPT, 클로드 이런 거 하면 이게 한 집안에 넷이서 쓰면 돈이 얼마나 많이 들겠어요. 그렇잖아요. 이런 메시지를 많이 내고 정책적 대안을 내는 게 국민들이 바라는 거 아닐까요?



▷ 주영진 / 앵커 : 국민들이 먹고사는 문제, 미래.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 그렇죠. 저는 이렇게 생각하는데요. 민주당이지만 저는 당을 3개를 가지고 있다. 하나는 식당, 먹고사는 게 제일 중요한 문제다, 경제. 두 번째는 서당, 아이들을 공부시키는 것. 세 번째는 경로당, 연세 드신 분이 외롭거나 우리 사실 간병인 구하기도 어려워요. 요양원 가면 자식은 불효하는 것 같고 부모님은 어려움을 호소하고. 그런 거를 국민의 행복과 삶, 이제 각자도생이 아니고 뭔가 우리의 삶이 나아질 수 있는가에 대해서 정치의 목소리를 내는 게 국민들이 바라는 거 아닐까요.



▷ 주영진 / 앵커 : 식당, 서당, 경로당 말씀하셨는데 그게 민생이겠죠? 우리가 말하는.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 이광재 후보 지금 갖고 나올 때 뭘 갖고 나오셨는데, 이걸 왜 갖고 나오셨는지.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 이거 ‘이광재 TV 구독 좋아요’인데요.



▷ 주영진 / 앵커 : 이거 왜 왜 갖고 나오셨습니까?



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 제가 10만 명을 넘어갔거든요. 14만 명을 넘어갔는데요. 사실 저를 잘 아시기가 어렵잖아요. 그래서 이광재 TV를 구독해 보시면 제가 여기에 왜 삼성전자하고 하이닉스가 과거 20만, 100만이 가게 될 거라는 거 여기 보면 있거든요. 그래서 한국 경제, 세계 정세, 앞으로의 미래 도시, 교육 제가 많은 강의한 거 있거든요. 잘 이해해 주시고 하남에 아시는 분들이 있으면 연락해 주시기 바랍니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 공식 선거운동 기간 전에 후보들 인터뷰 계속하고 있는데. 후보들 나오시면 편하게 얘기하실 수 있도록 저희도 노력하고 있고요. 다른 후보들도, 다음에 이용 후보도 아마 저희가 인터뷰를 할 텐데 갖고 나오시면 뭐든지 말씀드릴 기회를 드리도록 하겠습니다. 이광재 후보, 지금 바쁘신 와중에 또 나와주셨는데 시간을 저희가 드릴게요, 한 30초 정도. 하남과 유권자들도 좋고요. 우리 시청자분들에게도 좋고 꼭 하고 싶은 말씀 해주시죠.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 하남 시민 여러분 제가 늦게 와서 죄송하고요. 그러나 저는 일을 사랑하고 일을 좋아하는 사람입니다. 사람이 입이 하나고 귀가 두 개잖아요. 그래서 제가 더 많이 듣고 더 겸손하게 하겠습니다. 그리고 일의 성과로 반드시 보답을 하겠습니다. 그래서 여러분의 대표 선수가 돼서 300명 중의 1명인 그냥 그런 국회의원이 아니고, 여러분들이 자랑으로 생각하고 일의 성과로 확실히 보답하겠습니다. 하남의 제 정치 운명을 걸겠습니다. 많이 도와주시기 바랍니다. 전국에 계신 여러분, 하남에도 연락해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 하남갑 후보, 이광재 후보와의 인터뷰였습니다. 생각해 보니까 이 자리에 나와서 자신의 이광재 유튜브 TV 구독, 좋아요 눌러달라고 하신 분은 처음인 것 같습니다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 죄송합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 잘 들었습니다.



▶ 이광재 / 민주당 경기 하남갑 후보 : 고맙습니다.



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