[여담야담] 조사 방식·문항 따라 '제각각'…여론조사 바로 보려면?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김진욱 더불어민주당 당대표 언론특보, 박정하 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원

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● 여론조사 '제각각' 이유는?



김진욱 / 더불어민주당 당대표 언론특보

"실제 투표에선 지지 정당에 투표 많아‥무소속이 불리"

"하정우, 민주당 지지층 그대로 안고 가며 견고한 흐름"



박정하 / 국민의힘 의원

"누가 되더라도 한 석이라도 차지하는 것이 중요"

"한동훈·박민식, 단일화 안 돼도 유권자가 강제적으로 단일화할 것"



손석민 / SBS 논설위원

"전화면접, 신뢰도 높지만 '샤이'층 반영 어려워"

"여론조사, 같은 방식·기관 조사의 '추세'가 중요"



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