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[여담야담] 조사 방식·문항 따라 '제각각'…여론조사 바로 보려면?

조성현 기자
작성 2026.05.06 16:24 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김진욱 더불어민주당 당대표 언론특보, 박정하 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 여론조사 '제각각' 이유는?

김진욱 / 더불어민주당 당대표 언론특보
"실제 투표에선 지지 정당에 투표 많아‥무소속이 불리"
"하정우, 민주당 지지층 그대로 안고 가며 견고한 흐름"

박정하 / 국민의힘 의원
"누가 되더라도 한 석이라도 차지하는 것이 중요"
"한동훈·박민식, 단일화 안 돼도 유권자가 강제적으로 단일화할 것"

손석민 / SBS 논설위원
"전화면접, 신뢰도 높지만 '샤이'층 반영 어려워"
"여론조사, 같은 방식·기관 조사의 '추세'가 중요"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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