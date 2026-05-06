소방관이라며 찾아와 '강매'…3천800만 원 뜯어냈다

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▲ 소방관 사칭 주의 포스터

소방관을 사칭한 사기 피해가 올해 전남 지역에서 잇따라 발생해 주의가 요구됩니다.전남도소방본부는 지난달까지 도내에서 발생한 소방 사칭 피해가 총 14건이며, 피해액은 3천890만 원에 달한다고 밝혔습니다.범인들은 주유소 등을 찾아 전남소방본부 예방안전과 소속이라고 밝힌 뒤 "법령 개정으로 리튬이온 소화기를 구비하지 않으면 과태료가 부과된다"고 협박해 특정 업체의 소방용품 구매를 유도한 것으로 나타났습니다.실제로 지난 4월 장성·영광·광양에서는 소방용품 업체에 계좌로 돈을 이체하는 피해가 발생했습니다.피해자들은 송금을 마친 뒤 관할 소방서에 사실 여부를 확인하는 과정에서 사기임을 인지했습니다.전남소방본부는 도내 22개 소방서와 협력해 상인회와 다중이용업소 관계자를 대상으로 실제 피해 사례와 대처 요령을 담은 안내문을 배포하는 등 대응에 나섰습니다.최민철 전남소방본부장은 "소방공무원은 어떠한 경우에도 소방검사나 소방시설 구비를 명목으로 특정 제품 구매를 강요하거나 금전을 요구하지 않는다"며 "사칭이 의심되는 연락을 받을 경우 절대 송금하지 말고, 즉시 관할 소방서나 119, 112로 신고해 사실 여부를 확인해달라"고 당부했습니다.(사진=전남소방본부 제공, 연합뉴스)