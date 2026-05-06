김은중, LA 올림픽 축구 대표팀 감독 선임

▲ 올림픽에서 한국 남자 축구 대표팀을 이끌 김은중 감독과 김태민 코치
2028 LA 올림픽에서 한국 남자 축구 대표팀을 이끌 사령탑으로 김은중 전 수원FC 감독이 선임됐습니다.
대한축구협회는 서울 종로구 축구회관에서 2026년도 제4차 이사회를 열고 차기 올림픽 대표팀 감독과 코치를 선임했다고 밝혔습니다.
이번 선임은 감독과 코치가 한 팀을 이뤄 지원하는 공개채용 방식으로 진행됐습니다.
국가대표 전력강화위원회와 외부 위원들의 심사 결과, 김은중 전 감독과 김태민 전 수원FC 코치 조합이 가장 높은 점수를 얻어 1순위 후보로 추천됐습니다.
이들은 이사회 승인에 따른 계약 절차가 마무리되는 대로 6월부터 본격적으로 팀을 이끕니다.
김 감독은 지도자로서 풍부한 국제대회 경험을 갖췄습니다.
코치로 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달, 2020 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 우승, 2020 도쿄 올림픽 8강 등을 경험했습니다.
이어 감독으로 부임해 2023 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 4강 진출의 성과를 냈고, 지난 시즌까지 수원FC 지휘봉을 잡았습니다.
함께 선임된 김태민 코치는 과거 베트남 대표팀에서 박항서 전 감독을 보좌한 바 있습니다.
2022년 U-20 대표팀에 합류해 김 감독과 월드컵 4강 진출을 합작했으며, 수원FC에서도 김 감독과 호흡을 맞췄습니다.
대한축구협회 측은 "전력강화위원회는 두 지도자가 풍부한 국제무대 경험과 해당 연령대 선수들에 대한 높은 이해도를 갖춰, 다음 올림픽 체제를 안정적으로 이끌 적임자라고 판단했다"고 전했습니다.
(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
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