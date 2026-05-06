김희애 "신선한 자극"·차승원 "결이 비슷"…'봉주르빵집' 김선호, 대선배들 사로잡은 비결

이미지 확대하기

'봉주르빵집' 김선호가 선배 김희애, 차승원의 칭찬 속에 함박웃음을 보였다.6일 오전 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 쿠팡플레이 새 예능 '봉주르빵집' 제작발표회에는 배우 김희애, 차승원, 김선호, 이기택과 연출을 맡은 박근형PD, 김란주 작가가 참석했다.'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다. 오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 국내 최초의 '예스 시니어존' 카페라는 독특한 콘셉트의 '봉주르빵집'에는 배우 차승원과 이기택이 '주방팀'으로, 김희애와 김선호가 '홀팀' 직원으로 활약한다.김선호는 바리스타에 도전해 커피를 내리고, 서글서글한 매력으로 어르신 손님들을 맞았다. '홀팀'에서 김선호와 함께 손님을 대한 김희애는 "커피도 만들어야 하고 각종 음료수도 만들어야 했다. 도저히 감이 안 왔는데, (배우는 과정에서) 김선호 씨가 일일이 녹음하고 메모하더라. 옆에서 너무 든든했다"라고 준비 단계부터 남달랐던 김선호를 칭찬했다.'봉주르빵집'에서 함께 일하며 친분을 쌓은 후 김희애는 김선호가 출연하는 연극을 보러 가기도 했다. 김희애는 "선호 씨가 잘하는 배우라는 건 알았지만, 저도 시청자의 한 사람으로 막연하게만 생각했었다. 근데 같이 일을 해보니, 이미지로는 초식남 같은데 일할 땐 박력 있고 남자답고 리더십도 있었다"라고 칭찬했다. 또 "연극도 잘하더라. 후배의 연기를 보며 '나도 열심히 해야겠다' 신선한 자극을 받았다"며 김선호를 응원하는 마음을 드러냈다.김선호는 '주방팀' 차승원과도 돈독함을 보였다. 두 사람은 디즈니+ 시리즈 '폭군' 이후 '봉주르빵집'으로 재회했다.차승원은 "선호 씨는 너무 좋은 친구다. 제가 이거 한다고 했을 때, 김선호 배우도 얘기가 나오고 있었다. 제가 문자로 '하는 거냐' 물으니 '선배님 너무 좋아요. 전 해요'라고 하더라"며 "김선호 씨와 결이 비슷한, 그런 느낌의 동질감이 있다. 그래서 만나면 늘 기분이 좋고, 재밌고, 그런 마음이 있다"라고 말했다.이런 차승원의 칭찬에 김선호도 화답했다. 김선호는 차승원에 대해 "연기적으로나 사람적으로나 좋아하고, 닮고 싶은 게 많은 선배님"이라며 "닮고 싶은 선배님과 같이 하니, 일이지만 힐링도 됐고, 일이 끝나고 나서 얘기를 나누며 굉장히 행복한 시간을 보냈다. 숙소를 남자 셋이 같이 썼는데, 밤새도록 얘기했다. 그만큼 가슴 뛰고 여행 같은 느낌이 들었다"라고 큰 만족감을 보였다.김선호는 '봉주르빵집'에서 서글서글한 웃음과 특유의 싹싹함으로 빵집 입장을 망설이는 어르신들이 편하게 들어설 수 있도록 문턱을 낮추는 데 공을 세웠다. 또 바리스타 활약과 더불어, 홀팀 직원으로서 품절이 빠른 식빵을 더 많은 어르신들이 맛보실 수 있도록 절반씩 나눠 판매하거나, 단골손님들을 위해 일부를 따로 남겨두는 등 '홍반장' 같은 활약도 펼쳤다.김선호는 "어르신들께 힐링을 드리고, 또 제가 힐링을 받는 의미 있는 일이니까 열심히 임했다. 우리가 주인이 아니라 그 순간만큼은 어르신들이 주인공이란 마음으로 열심히 서포트하고자 매 순간 최선을 다했다"며 "굉장히 행복했다"고 촬영 소감을 밝혔다.'봉주르빵집'은 오는 8일 금요일 오후 4시 첫 공개된다.[사진=쿠팡플레이]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)