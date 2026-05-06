3살 의붓딸 세탁기에 넣고 돌린 '학대 계부', 항소심서 실형

▲ 광주지방법원, 광주지법

세 살짜리 의붓딸을 세탁기에 넣고 돌리는 등 학대를 일삼은 양아버지가 항소심에서 더 무거운 처벌을 받았습니다.광주지법 형사3부(김일수 부장판사)는 상습아동학대 혐의로 기소된 A(49) 씨의 항소심에서 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 파기하고 징역 1년 8개월의 실형을 선고했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.A 씨에게는 40시간의 아동학대 치료프로그램 이수와 함께 5년간 아동 관련 기관 취업제한 명령도 내려졌습니다.A 씨는 동거 중인 사실혼 배우자의 딸 B 양을 2013년 12월부터 약 1년 5개월 동안 10회에 걸쳐 신체적으로 학대한 혐의로 기소됐습니다.당시 3세였던 B 양을 통돌이 세탁기에 넣어 기기를 작동시키고, 접착테이프로 몸통을 벽에 붙여서 못 움직이게 하는 등 학대를 일삼았습니다.소주 약 2잔을 강제로 마시게 한 뒤 팔굽혀펴기 자세를 시키기도 했습니다.A 씨는 울거나 말을 듣지 않는다는 이유로 B 양을 학대한 것으로 조사됐습니다.재판부는 A 씨가 피해 회복에 노력하지 않았다며 원심의 형이 부당하다고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)