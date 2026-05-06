'2시간 벽' 깨진 런던 마라톤, 내년 대회 역대 최다 133만 명 신청

▲ 런던 마라톤에서 세계기록 깨는 사웨

지난달 사바스티안 사웨(케냐)의 '서브 2'(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주) 달성으로 전 세계 이목을 집중시킨 런던 마라톤대회가 폭발적인 관심을 끌고 있습니다.대회 조직위원회는 5일(현지시간) 내년 4월 25일에 열리는 2027 런던 마라톤 대회에 역대 최다인 133만 8천544명이 참가를 신청했다고 밝혔습니다.이는 지난해에 세웠던 종전 기록 113만 3천813명을 크게 넘어서는 수치입니다.조직위는 "영국 국내 신청은 약 100만 건, 해외 신청은 약 33만 건이 접수됐다"고 전했습니다.조직위는 무작위 추첨과 자선 단체 기부자 선정, 기준 기록 달성자 등의 방식으로 약 6만 명의 참가자를 뽑아 7월 초에 발표할 예정입니다.추첨을 통해 참가권을 받는 인원은 보통 2만 명을 밑돌기 때문에 당첨 확률은 66대 1을 훌쩍 넘을 전망입니다.런던 마라톤 대회는 4월의 쾌적한 날씨와 평탄한 코스 덕에 기록이 잘 나오는 대회로 유명합니다.실제로 지난달 26일에 열린 2026 런던 마라톤 대회 남자부에선 사웨가 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주하며 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세운 기존 세계기록(2시간 00분 35초)을 크게 앞당기면서 인류 역사상 처음으로 서브 2를 달성했습니다.이뿐만이 아닙니다.2위로 들어온 요미프 케젤차(에티오피아) 역시 1시간 59분 41초를 기록하며 사웨에 이어 두 번째로 서브 2에 성공했고, 3위 제이컵 키플리모(우간다)도 기존 세계기록보다 빠른 2시간 00분 28초를 기록했습니다.여자부에서는 티지스트 아세파(에티오피아)가 2시간 15분 41초에 결승선을 통과해 자신이 지난해 이 대회에서 세운 종전 세계기록(2시간 15분 50초)을 9초 단축했습니다.주최 측은 참가 신청자가 폭증하자 대회를 이틀에 나눠서 개최하는 방안을 검토하고 있습니다.이 경우 참가자 수는 최대 약 10만 명까지 늘어날 수 있습니다.