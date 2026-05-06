"러 북 대사관 인근에 우크라 공격…김정은 전승절 방러 불투명"

▲ 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 총비서

러시아의 2차 세계대전 승전 기념일(전승절·5월 9일)을 계기로 김정은 북한 국무위원장의 방러 가능성에 관심이 쏠리는 가운데 우크라이나가 며칠 전 모스크바 주재 북한 대사관 인근에 드론 공격을 가하면서 김 위원장의 방러 여부가 불투명하다는 전망이 나왔습니다.미국의 북한전문매체 NK뉴스는 5일(현지시간) 우크라이나가 전날 저녁 모스크바 도심을 겨냥한 드론 공격을 감행했다며 당시 피격된 장소는 북한 대사관과 다른 외교 공관 등이 몰려있는 지역과 약 1마일(1.6㎞) 정도밖에 떨어져 있지 않다고 보도했습니다.북한연구학자인 표도르 테르티츠키는 최근 푸틴 대통령이 암살이나 쿠데타를 두려워한다는 보도와 김 위원장의 위험 회피 성향을 고려할 때 김 위원장이 전승절 기간 러시아를 방문해 전승절을 직접 보기는 어려워 보인다고 내다봤습니다.특히 우크라이나의 이번 드론 공격이 우연이 아니라 근처에 북한 대사관이 있다는 것을 알고 의도적으로 표적으로 삼았을 가능성이 있다고도 분석했습니다.테르티츠키는 "우크라이나에게 김 위원장은 적"이라며 "김 위원장의 관점에서는 직접 위험을 감수하기보다는 정부·군 관계자를 보내는 것이 더 논리적"이라고 설명했습니다.아울러 NK뉴스는 이동 시간을 고려할 때 전승절에 맞춰 김 위원장이 모스크바를 방문하는 것은 이제 불가능하다는 점도 거론했습니다.우크라이나의 빈번한 드론 공습으로 러시아 항공편이 자주 중단되는 상황에서 김 위원장은 모스크바 방문 시 방탄 열차를 이용할 가능성이 높습니다.평양과 모스크바 간 열차 이동은 일반적으로 약 8일이 걸리므로 김 위원장은 지난 1일에는 평양을 출발했어야 하지만, 김 위원장은 지난 2일에도 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 제11차대회의 참석하는 등 공개 일정을 소화했기 때문입니다.다만 일부 전문가들은 전승절을 앞두고 러시아가 우크라이나에 휴전을 촉구한 것이 북러 정상회담을 염두에 둔 것일 수도 있다는 관측도 내놨습니다.러시아 국방부는 지난 4일 성명을 통해 오는 8∼9일 휴전을 발표하면서 "우크라이나가 전승절을 방해하려는 범죄적인 계획을 실행에 옮긴다면 러시아군은 키이우 중심가에 대규모 미사일 공격을 감행하겠다"고 위협한 바 있습니다.만약 우크라이나가 이를 무시하고 공격을 감행한다면 러시아는 우크라이나에 비대칭적 대응을 가할 수 있는데 이에 대한 추가적인 지지를 확보하는 차원에서 김 위원장과의 만남이 필요할 수 있다는 것입니다.크리스 먼데이 동서대학교 연구원은 "(우크라이나의) 드론 공격은 북러 상호방위조약을 발동시키는 또 하나의 방식으로 해석될 수 있다"고 내다봤습니다.만약 김 위원장이 전승절을 계기로 푸틴 대통령과 정상회담을 한다면 열차가 아닌 러시아가 제공하는 전용기를 이용해 움직이거나 모스크바가 아닌 다른 장소에서 만날 가능성도 있습니다.테르티츠키는 지난 2019년, 2023년과 마찬가지로 러시아 극동에서 양국 지도자가 대면할 수 있다며 "우크라이나에서 발사된 드론은 아직 그곳까지는 닿지 않는다"고 말했습니다.