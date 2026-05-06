[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 코스피가 사상 처음으로 7,000선을 돌파한 뒤 단숨에 장중 7,300선까지 다다랐습니다. 어젯(5일)밤에 기술주 중심으로 상승 마감한 뉴욕 증시의 훈풍이 우리 주식시장에도 그대로 이어진 건데요. 코스피 7,000 돌파는 6,000 달성한 후 47거래일 만입니다.



2. 김건희 씨 항소심 재판에서 도이치모터스 주가 조작 혐의에 대해서도 유죄를 선고했죠. 신종호 서울고등법원 부장판사가 오늘 새벽 법원 청사에서 숨진 채 발견됐습니다. 현장에서 발견된 유서에는 '죄송하다, 스스로 떠난다'는 내용이 담긴 것으로 전해지고 있습니다. 다만 김건희 씨나 재판에 관한 언급은 없던 것으로 확인됐다고 합니다.



3. 도널드 트럼프 미국 대통령 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들의 통항을 지원하는 '프로젝트 프리덤'을 일시적으로 중단한다고 밝혔습니다. 시행한 지 하루 만에 입장을 급선회한 건데요. 트럼프 대통령은 이란과 완전하고 최종적인 합의를 위한 큰 진전이 이뤄졌다는 점을 고려했다고 설명했습니다.



4. 이재명 대통령 국회의 개헌안 표결을 하루 앞두고 오늘 오전에 열린 국무회의에서 부분 개헌을 합의되는 만큼 순차적으로 해 나가는 게 현실적인 방법 아니겠느냐고 말했습니다. 이 대통령은 불법 계엄을 못 하게 하자 국회 통제를 강화하자는데 반대하는 사람은 불법 계엄 옹호론자라고 봐야 하지 않겠느냐며 이번 부분 개헌의 필요성을 거듭 강조했습니다.