우리 지역 도수치료 가격은?…건강보험 비급여 정보 포털 개편

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▲ 도수치료 전국 중앙·최저 가격

국민건강보험공단이 건강보험 혜택이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 비급여 의료비 정보를 더 정확하게 확인할 수 있도록 비급여 정보 포털을 개편했습니다.이번 개편으로 포털에서는 단순히 최고가와 최저가를 보여주던 기존 방식 대신, 가격순으로 나열했을 때 중간에 위치하는 중앙가격과 하위 10%를 제외한 실제 최저가격을 안내합니다.이는 과거 도수치료 가격이 최저 300원에서 최고 60만 원으로 표시되는 등 지나치게 낮거나 높은 예외적인 가격이 포함돼 실제 시장 가격을 파악하기 어렵다는 지적을 반영한 조치입니다.개편된 시스템에 따르면 지난해 9월 기준 전국 최고가가 60만 원이었던 도수치료의 경우, 현재 중앙가격은 10만 원, 최저가격은 3만 원 수준으로 안내돼 보다 현실적인 가격 체계를 확인할 수 있습니다.새로워진 포털은 항목별과 지역별 가격 비교 기능을 추가했으며, 진료비 정보시스템을 통해 국민적 관심이 큰 주요 입원 질병 210개의 진료비 정보도 함께 제공합니다.(사진=비급여 정보 포털 화면 갈무리, 연합뉴스)