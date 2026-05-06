구윤철 "증시, 전쟁 전보다 좋아…정책대응 잘한 걸로 시장 평가"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 5일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트의 한 식당에서 한 기자간담회에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 최근 국내 증시 호조에 "중동 사태에 정책 대응을 잘하고 있다고 시장에서 평가해주는 것으로 판단한다"고 말했습니다.구 총리는 5일(현지시간) 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문해 기자간담회를 갖고 이같이 말했습니다.그는 주식 시장뿐 아니라 국제사회에서도 한국이 다른 나라보다 중동 사태 물가 충격에 잘 대응하고 있다고 평가하고 있다고 강조했습니다.구 총리는 "오늘 국제통화기금(IMF) 부총재가 면담에서 한국이 (중동사태에) 정말 잘 대응하고 있다고 했다"면서 "실제로 한국처럼 잘한 국가가 많지 않습니다. 미국만 해도 지난달에 유가가 50% 넘게 뛰었는데, 한국은 석유 최고가격제 등 정책 공조 덕에 휘발유·경유 가격이 안정적으로 유지되고 있다"고 말했습니다.이어 "주식 시장이 굉장히 민감한데 오히려 전쟁 전보다 증시가 더 좋아졌다"고 덧붙였습니다.그는 중동 전쟁 영향으로 성장률과 물가 전망을 수정해야 한다는 시각에는 "변동성이 커 지금 시점에서 성장률 전망은 어렵지만 당초에 약속한 2.0% 성장률은 어떻게든 달성하겠다"면서 "현재 투자은행(IB) 등 기관의 성장률 전망은 2.0%보다 훨씬 높은 수준"이라고 답했습니다.2차 추가경정예산 가능성에는 "현재로서는 1차 추경과 금년도 본 예산을 신속하게 집행하는 데에 집중하고 있다"며 선을 그었습니다.다만 중동 전쟁이 두 달을 넘기면서 장기화 양상에 접어들고 있는 점은 우려할 지점으로 꼽았습니다.구 총리는 전쟁이 경제에 치명적인 정도로 장기화하는 기준 시점을 3개월 정도로 보고 있다면서 "지금 전쟁이 발발한 지 거의 3개월이 다 되어가고 있다"고 말했습니다.그는 "그럼에도 반도체와 주식 시장이 좋으니 세수 상황도 좋다"면서 "다만 유류세·석유 가격 인상에 따른 경유, 휘발유 가격 상승 및 거기서 파생된 물가 상승 부분은 예의 주시해 대응하겠다"고 덧붙였습니다.물가 충격으로 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 커진 데는 "금리 문제는 금융통화위원회(금통위)에서 시장 상황을 반영해 잘 할 것이라고 본다"면서 "필요하다면 정책 공조를 해나가겠다"며 말을 아꼈습니다.최근 환율 수준을 두고는 "중동 상황에 따라 원/달러 환율이 1,460∼1,480원에서 크게 등락하는 상황"이라면서 "중동 전쟁이 얼마나 빨리 안정되는 지가 가장 핵심이라고 생각하고, 그 과정에서 변동성이 있다면 적극적인 정책 조합으로 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)