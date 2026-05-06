곽민호, '신생' H.1 엔터와 전속계약…넷플릭스 '소울메이트' 출연

배우 곽민호가 신생 매니지먼트사 H.1 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새 출발에 나선다.



곽민호는 영화 '발레교습소'로 데뷔한 뒤 드라마 '반올림2'를 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 이후 다양한 드라마와 영화에서 안정적인 연기력을 선보이며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 특히 영화 '용의자X'를 통해 차별화된 존재감을 드러낸 그는 여러 작품에서 개성 있는 조연 연기로 시청자들에게 눈도장을 찍었다.



곽민호는 오는 14일 공개 예정인 넷플릭스 한일 합작 드라마 '소울메이트'에도 출연한다. 작품에서 그는 주연 배우 옥택연과 가까운 형이자 게이 바(bar) 사장인 '민우' 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 선보일 예정이다. 따뜻하고 여린 성격의 성소수자 캐릭터를 통해 또 다른 연기 변신을 예고해 기대를 모은다.



H.1 엔터테인먼트 측은 "곽민호 배우가 앞으로 더욱 다양한 작품에서 좋은 활약을 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원과 서포트를 이어갈 예정"이라며 "서로 좋은 시너지를 만들어가겠다"고 밝혔다.



곽민호 역시 "앞으로도 좋은 모습과 개성 있는 연기로 꾸준히 인사드리겠다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.



한편 넷플릭스 드라마 '소울메이트'는 오는 5월 14일 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)