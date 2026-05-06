다저스 오타니, 7이닝 역투에도 피홈런 두 방에 시즌 2패째

▲ 홈런을 내주고 아쉬워하는 오타니 쇼헤이

미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 마운드 위에서 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상 3자책점 이하 투구) 호투를 선보이고도 피홈런 두 방에 울며 시즌 2패(2승)째를 떠안았습니다.오타니는 오늘(6일) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 2026 MLB 휴스턴 애스트로스와 방문 경기에 선발 등판해 7이닝 4피안타(2홈런) 8탈삼진 2실점으로 역투했습니다.올 시즌 처음으로 7이닝을 소화하며 에이스다운 면모를 보였고, 평균자책점 역시 0.97이라는 훌륭한 수치를 유지했으나 팀 타선의 침묵 속에 패전의 멍에를 피하지 못했습니다.완벽에 가까웠던 오타니의 발목을 잡은 것은 결국 장타였습니다.2회말 크리스천 워커에게, 이어 3회말에는 브레이든 슈메이크에게 연달아 좌월 솔로 홈런을 허용하며 2점을 내줬습니다.막강한 구위를 뽐내던 오타니의 올 시즌 첫 피홈런이자 다저스 입단 후 첫 한 경기 2피홈런입니다.다저스 타선은 휴스턴 선발 투수 피터 램버트의 7이닝 무실점 호투에 철저하게 묶이는 등 빈타에 허덕이며 선발 투수의 어깨를 가볍게 해주지 못했습니다.다저스는 8회초 뒤늦게 1점을 만회하며 추격의 불씨를 살렸지만, 끝내 승부를 뒤집지 못하고 휴스턴에 2대 1로 무릎을 꿇었습니다.한편 다저스의 김혜성은 이날 선발 라인업에서 제외된 뒤 교체로도 출전하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)